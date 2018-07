Die ersten Arbeitsmarktdaten nach dem EU-Referendum brachten eine Überraschung: Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in Großbritannien ist im Juli um 8.600 gefallen und liegt weiter bei 4,9 Prozent, dem niedrigsten Wert seit 2005. Zwischen April und Juni war die Zahl der Arbeitslosen um 52.000 gefallen. Analysten hatten einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit nach dem Brexit-Votum vorausgesagt.

"Die Remainer lagen FALSCH", jubelte daraufhin der rechtslastige Daily Express, der im Vorfeld des Referendums unter seinen Lesern Stimmung für einen Brexit gemacht hat. Auch der konservative Telegraph äußerste die Hoffnung, dass der Brexit die Wirtschaft des Landes wohl doch nicht so stark treffen werde wie befürchtet.

Waren also alle Warnungen vor den Folgen eines Brexits überzogen? Dafür sei es noch zu früh, sagte Analyse Neil Wilson von ETC Capital dem Nachrichtensender CNBC. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hinke der realen wirtschaftlichen Lage immer etwas hinterher. "Wir werden den Bericht in drei Monaten abwarten müssen, um wirklich beurteilen zu können, was passiert ist", sagte er. Selbst der Daily Express schob ganz am Ende seines bombastisch betitelten Artikels noch die Einschätzung eines Experten nach, demzufolge sich die Auswirkungen der verlangsamten Wirtschaft erst in den kommenden Monaten auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen würden.

Rezession wird weiterhin erwartet

Die niedrige Arbeitslosenquote darf in Großbritannien auch nicht überinterpretiert werden. Die Zahl der Arbeitslosen ist in den vergangenen Jahren dank eines robusten Wirtschaftswachstums erheblich zurückgegangen. Doch viele der neu geschaffenen Jobs sind unsichere Teilzeit- oder Freiberuflerstellen. So arbeiteten Ende des vergangenen Jahres mehr als 800.000 Briten unter "Null-Stunden-Verträgen", nach denen ihre Arbeitgeber ihnen keine Arbeitszeiten garantieren müssen. Diese Stellen sind bei einer Abschwächung des Wachstums, von dem die meisten Ökonomen ausgehen, auch schnell wieder gestrichen.



Einige Banken rechnen mittlerweile sogar damit, dass Großbritannien im kommenden Jahr in eine Rezession abrutschen wird. Barclays Capital geht davon aus, dass Großbritanniens Wirtschaft um 0,5 Prozent schrumpfen wird. Nomura rechnet mit einem Rückgang von 1,3 Prozent, Bank of America Merrill Lynch geht nur noch von einem Wachstum von 0,2 Prozent aus.

Rebecca Long-Bailey, Vizeschatzkanzlerin im Schattenkabinett der Opposition, rief die Regierung angesichts der Prognosen dazu auf, ein umfassendes Investitionsprogramm zu starten. Dieses gehört zu den Kernforderungen, mit denen Labourchef Jeremy Corbyn derzeit versucht, sich auf dem Posten des Parteichefs zu behaupten. Corbyn verspricht staatliche Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Pfund, die dazu genutzt werden sollen, die Infrastruktur auszubauen und das schwächelnde produzierende Gewerbe anzukurbeln.