Sechs Wochen nach dem Votum der Briten für den Austritt aus der EU hat die Notenbank den Leitzins gesenkt. Seit der Weltwirtschaftskrise im März 2009 hatte er auf dem historisch niedrigen Niveau von 0,5 Prozent gelegen. Wie die Bank of England mitteilte, sinkt er nun auf das Rekordtief von 0,25 Prozent.

Der Schritt war von Beobachtern erwartet worden, da Notenbankchef Mark Carney bereits kurz nach dem Referendum im Juni eine "geldpolitische Lockerung" für den Sommer angekündigt hatte. Überraschender war hingegen die zweite Entscheidung der Notenbank. Sie weitet ihr Wertpapierkaufprogramm aus. Das angepeilte Gesamtvolumen werde von derzeit 375 Milliarden Pfund (etwa 446 Milliarden Euro) auf 435 Milliarden Pfund (knapp 518 Milliarden Euro) erhöht. Da das bisherige Gesamtvolumen bereits ausgeschöpft war, heißt das, dass die Notenbank nun wieder Wertpapiere kaufen wird.



Als erste Reaktion auf das EU-Austrittsvotum hatte die Notenbank bereits die Kapitalregeln für die Banken gelockert. Sie müssen vorerst nicht mehr Geld für schlechtere Zeiten beiseitelegen. Anfang Juli hatte sie aber noch auf Zinsschritte verzichtet, um weitere Konjunkturdaten abzuwarten.



Seitdem wurden eine Reihe von Frühindikatoren zur Unternehmens- und Verbraucherstimmung veröffentlicht, die teilweise regelrecht eingebrochen sind. Die unklaren Aussichten, wann und unter welchen Umständen das Vereinigte Königreich mit dem global wichtigen Finanzplatz London aus der EU ausscheidet, sorgen für Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern.



So signalisiert beispielsweise der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Juli einen merklichen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Zudem erwarten Unternehmer, dass der langjährige Boom endet und das Wachstum kurzfristig fast zum Erliegen kommt. Laut einer Umfrage des Instituts IHS Markit unter etwa 1.000 Firmen hat das Brexit-Votum die Wirtschaft auf der Insel im Juli so scharf abstürzen lassen wie seit Anfang 2009 nicht mehr.

Im Dienstleistungssektor ist der Indikator so stark gefallen wie zuletzt vor 20 Jahren. Außerdem wird befürchtet, dass Immobilien massiv an Wert verlieren, insbesondere am Finanzstandort London, dem nun eine deutliche Schwächung droht. Das Konsumklima brach zuletzt sogar so stark ein wie seit 1990 nicht mehr. Auch das Pfund steht unter Druck. Dies alles trübt die Gewinnaussichten der Firmen, etwa auch bei der Fluggesellschaft British Airways: Auslandsreisen sind für Briten erheblich teurer geworden, weil ihre Währung am Urlaubsort weniger wert ist.