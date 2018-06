DIE ZEIT: Herr Weidmann, viele Banken in Europa sind in Schwierigkeiten. Müssen sie wieder vom Steuerzahler gerettet werden?

Jens Weidmann: Das ist nicht meine Interpretation des Banken-Stresstests, der am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Er hat vielmehr gezeigt, dass die Institute in den vergangenen Jahren ihre Eigenkapitalbasis gestärkt und Risikopositionen abgebaut haben. Die europäischen Banken sind deshalb insgesamt gerüstet, den im Stresstest unterstellten, sehr ungünstigen Szenarien für die Wirtschaftsentwicklung zu widerstehen. Aber klar ist auch: Einige Banken müssen zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Ertragskraft zu stärken. Das gilt nicht zuletzt für einige deutsche Finanzinstitute. Und eine italienische Bank hat ja bereits am Tag der Stresstest-Veröffentlichung ihren Plan bekanntgegeben, wie sie ihr Eigenkapital stärken und ihre Krise überwinden möchte.



DIE ZEIT: Ist dieser Plan der Bank Monte Dei Paschi, der eine Rettung durch den Finanzsektor vorsieht, aus Ihrer Sicht eine nachhaltige Lösung?

Weidmann: Grundsätzlich ist es doch immer zu begrüßen, wenn ein Weg beschritten wird, bei dem der Privatsektor und nicht der Staat zusätzliches Eigenkapital bereitstellt. Durch die angekündigte Auslagerung notleidender Kredite dürfte sich außerdem die Qualität der Bilanz verbessern. Die Finanzmärkte haben ja am Montag zunächst auch recht positiv auf die Nachricht reagiert.



DIE ZEIT: Das Vorhaben kann durchaus noch scheitern. Wenn dann die Regierung das Institut mit Staatsgeld stützen wollte: Wäre das eine gute Sache?

Weidmann: Wir haben uns in Europa neue Regeln für den Umgang mit Schieflagen im Bankensektor gegeben. Grundsätzlich sollen die Eigentümer und die Gläubiger die Verluste tragen, wenn eine Bank saniert werden muss. Das ist auch sinnvoll: Die Investoren haben Erträge erhalten und sind dafür Risiken eingegangen. Sie bei der Bankensanierung außen vor zu lassen, hieße, die Gewinne zu privatisieren, die Verluste aber zu sozialisieren. Das ist nicht meine Vorstellung von Marktwirtschaft.

DIE ZEIT: Aber genau so ist die Bundesregierung in der Finanzkrise vorgegangen. Sie hat die Banken mit sehr viel Steuergeld gerettet, ohne die Gläubiger zu beteiligen. Sie haben damals im Bundeskanzleramt gearbeitet.

Weidmann: Damals waren wir in einer teilweise tumultartigen globalen Finanzkrise, und es gab die europäischen Sanierungs- und Abwicklungsregeln noch nicht. Diese Regeln sind ja gerade eine der zentralen Lehren, die aus der Krise gezogen wurden. Sie sollen dazu beitragen, dass die Investoren und die Banken bei ihren Entscheidungen stärker auf die Risiken achten, als das vor der Krise der Fall war. Damals sind sie zu hohe Risiken eingegangen, auch weil darauf gezählt wurde, dass im Ernstfall der Staat einspringt. Die Regeln sollen dies künftig verhindern und dafür sorgen, dass die Steuerzahler nicht mehr für die Fehler oder die riskante Geschäftspolitik der Banken einstehen.

DIE ZEIT: War das denn ein schlechtes Geschäft für den Steuerzahler? In den USA beispielsweise hat der Staat in der Krise Bankanteile gekauft, von denen er sich später mit Gewinn wieder getrennt hat. Der damalige amerikanische Finanzminister Tim Geithner argumentiert heute, dass die Bankenrettung aus Sicht der Steuerzahler ein guter Deal war, auch weil dadurch ein wirtschaftlicher Einbruch vermieden werden konnte.

Weidmann: Wir stärken die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors ja gerade auch deshalb, damit nicht Schwierigkeiten von Banken zu einer Wirtschaftskrise führen. Im Übrigen: Inwiefern eine Bankenrettung den Steuerzahler am Ende etwas kostet oder nicht, hängt auch davon ab, ob wir es im Kern mit gesunden Instituten zu tun haben, die von einer krisenhaften Zuspitzung an den Finanzmärkten in Mitleidenschaft gezogen werden. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn es um Banken geht, die über kein tragfähiges Geschäftsmodell verfügen oder ein Sanierungsfall sind.



DIE ZEIT: Inwiefern?

Weidmann: Wenn der Staat solche Banken künstlich am Leben hält und den Investoren Risiken abnimmt, dann ist das für die Steuerzahler ein Verlustgeschäft. Es ist auch schlecht für die Wirtschaft, weil marode Geldinstitute weniger Kredite vergeben können oder möglicherweise versuchen, sich durch hochriskante Geschäfte zu retten. Eine staatliche Rettung setzt auch für alle anderen im Finanzsystem Anreize, zu hohe Risiken einzugehen. Perspektivisch wird das Finanzsystem also instabiler und erfüllt seine volkswirtschaftliche Funktion nicht mehr richtig, weil Marktprozesse ausgehebelt werden. Grundsätzlich ist eine Grenzziehung zwischen gesunden und maroden Banken aber sehr schwierig. Auch deshalb erlauben die europäischen Abwicklungsregeln es den Staaten nur im Ausnahmefall, solvente Institute mit frischem Kapital auszustatten.