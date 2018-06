US-Aufseher haben gegen die Deutsche Bank eine Strafe von 12,5 Millionen Dollar verhängt, weil sie Vertraulichkeitsbestimmungen verletzt haben soll. Es ist der höchste Betrag, der je in einem vergleichbaren Fall eingefordert wurde.



Die Aufsichtsbehörde Finra wirft der Bank vor, Unbefugte hätten zwischen 2008 und 2014 Zugang zu sensiblen Informationen gehabt. Die Informationen wurden über eine Art Lautsprecher (Squawk Box) an Analysten und Händler der Bank übertragen. Verbotenerweise hätten auch Mitarbeiter in der Vermögensverwaltung (Privat Client Services) diese Informationen hören können. Dazu zählen beispielsweise große Transaktionen von Kunden, die die Aktienkurse beeinflussen könnten.

Die Aufseher bemängelten fehlende Kontrollmechanismen, interne Warnungen seien jahrelang ignoriert worden. Damit begründete die Finra auch die nun sehr hoch angesetzte Strafzahlung. Immerhin verwendeten die Mitarbeiter der Bank die vertraulichen Informationen laut dem Gremium nicht missbräuchlich. Die Deutsche Bank erklärte sich nach Angaben der Finra bereit, ihre Kontrollmechanismen zu überarbeiten.

Mitarbeiter verurteilt

Erst im vergangenen Jahr musste das Bankhaus wegen mangelnder Geldwäscheprävention ein Bußgeld von rund 40 Millionen Euro bezahlen. Auslöser für die Strafe war die Rolle des Konzerns in einem Umsatzsteuerkarussell mit CO2-Zertifikaten. Bankmitarbeiter hatten Betrügern so geholfen, Hunderte Millionen Euro Umsatzsteuer zu hinterziehen. In etlichen Fällen, in denen die Bank mit dubiosen CO2-Handelsfirmen Geschäfte machte, hätten Meldungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche erfolgen müssen, was aber nicht oder zu spät geschah. Die Regelverstöße fielen der BaFin bei einer Sonderprüfung auf. Sechs Mitarbeiter wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt.

235 Millionen Euro musste die Deutsche Bank in den USA zudem Ende 2015 zahlen, weil sie internationale Sanktionen gegen diverse Länder verletzt hatte. Nach Angaben der US-Notenbank Federal Reserve und der New Yorker Finanzaufsicht DFS verschleierten Mitarbeiter der Bank zwischen 1999 und 2006 bei mehr als 27.200 Transaktionen in US-Dollar Verbindungen zum Iran und Sudan sowie zu Syrien, Libyen und Myanmar. Die illegalen Finanzgeschäfte für Kunden, die auf der Sanktionsliste der Vereinigten Staaten standen, hatten demnach einen Umfang von insgesamt mehr als 10,86 Milliarden Dollar.