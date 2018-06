Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, hat sich für einen baldigen Start des europäisch-kanadischen Handelsabkommens Ceta ausgesprochen. Im Gespräch mit der ZEIT sagte er: "Wir wollen Ceta, aber in korrigierter Form." Neben Nachbesserungen beim Investitionsschutz fordern die Gewerkschaften "den Primat des europäischen Vorsorgeprinzips, den Schutz der Daseinsvorsorge. Und Sanktionen bei Verstößen gegen Umwelt- und Sozialstandards."

Beim Vorsorgeprinzip, das in Europa üblich ist, müssen Unternehmen nachweisen, dass ihre Produkte oder Teile davon ungefährlich sind – bevor sie auf den Markt kommen. Beim Nachsorgeprinzip sind die Hürden niedriger, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Es darf solange verkauft werden, bis wissenschaftlich bewiesen ist, dass es schädlich ist. Dann sind Schadenersatzklagen möglich.



Ein nachgebesserter Ceta-Vertrag habe unter anderem das Potenzial, umstrittene "private Schiedsgerichte zu killen", sagt Hoffmann. Denn durch den Vertrag werde ein neues öffentliches Schiedsgericht geschaffen, das weltweit als Modell dienen und so eine Alternative zu dem von den USA präferierten Schiedsgerichtssystem werden könne. Die Konstruktion sei "zwar noch nicht perfekt, beispielsweise muss die Unabhängigkeit der Richter noch besser verankert werden. Aber die Reform ist ein richtiger Schritt", sagte Hoffmann.

Allerdings sieht Hoffmann auch Hindernisse für Nachbesserungen des Vertrages. "Das Problem ist die EU-Kommission in Brüssel", sagt Hoffmann. Dort habe man immer noch nicht gemerkt, dass Europa mit der kanadischen Regierung "jetzt endlich" einen Partner habe, "mit dem wir neue Regeln für eine faire Globalisierung schreiben können. Heute gibt es dort eine linksliberale Regierung – und die tickt in vielem eher wie wir Europäer und weniger wie die US-Amerikaner."

Zugleich lobte der DGB-Chef die jüngsten Demonstrationen gegen die EU-Handelspolitik, an denen sich in Deutschland im September Zehntausende Bürger beteiligt hatten: "Ohne den Druck durch Umweltgruppen, Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften wären wir heute nicht so weit."