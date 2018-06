Was für eine Enttäuschung. Barbara Hendricks muss wohl ohne Klimaschutzplan zum Gipfel nach Marrakesch fahren – dabei schien eine Einigung so nah. Noch am späten Dienstagnachmittag sah es aus, als sei alles in trockenen Tüchern, als müssten nur noch die Spitzen von CDU und SPD, also Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Sigmar Gabriel, das Papier abnicken. Die Umweltministerin hatte sich schon öffentlich gefreut. Und wurde in letzter Minute erneut ausgebremst.

Hendricks' Klimaschutzplan soll zeigen, wie Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts der Übergang in eine nahezu emissionsfreie Wirtschaft gelingen kann. Seit Monaten laufen konservative Wirtschaftsvertreter und Politiker gegen ihn Sturm, und ihr Widerstand hatte dazu geführt, dass der Plan zwischendurch von allen konkreten Vorgaben befreit wurde. Immerhin standen im letzten Entwurf einige Klimaziele wieder drin. Selbst die Unionsminister für Verkehr und Landwirtschaft, die zu Hendricks' härtesten Gegnern im Kabinett gehörten, schienen konkrete Ziele für ihre Sektoren zu akzeptieren.

Doch am Ende scheiterte auch dieser Plan offenbar am Widerstand der Braunkohlelobby und konservativer Industrievertreter – und an Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der sich vor Wirtschaft und Gewerkschaften fürchtete. Nun erklärt der Wirtschaftsminister Medienberichten zufolge, die Regierung strebe eine Einigung bis zum Wochenende und einen Kabinettsbeschluss am kommenden Mittwoch an. Und Barbara Hendricks gibt sich zuversichtlich, dass die offenen Fragen noch vor ihrer Abreise nach Marrakesch geklärt werden können.



Allerdings hat ihre Zuversicht sie in dieser Angelegenheit schon ein paarmal getrogen. Das Geeiere um ihren Plan ist für die Umweltministerin eine ziemliche Blamage. Und auch für Deutschland, das sich international so gerne als Vorreiter in der Klimapolitik verkauft. Auf den Klimagipfeln wirbt die deutsche Delegation Jahr für Jahr für die Energiewende; Angela Merkel gibt außenpolitisch gerne die Klimakanzlerin. Doch so langsam wird das unglaubwürdig.



Versprechen von Paris ernst nehmen

Vor einem Jahr in Paris trugen die Deutschen noch entscheidend zur Einigung aller Staaten unter einem Klimaabkommen bei. Ihr gemeinsames Versprechen war: die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, die Emissionen weltweit in Richtung null zu senken. Deutschland hat dieses Versprechen gerade erneuert, indem es das Pariser Abkommen ratifizierte – übrigens einstimmig in Bundestag und Bundesrat.



Zugleich tun die entscheidenden Politiker so, als hätte der Pariser Vertrag innenpolitisch keine Konsequenzen. Dabei ist Deutschland gerade dabei, seine Klimaziele für 2020 zu verfehlen, und auch global ist die Lage besorgniserregend. Die Welt steuert auf eine Erwärmung von etwa drei Grad zu. Nähmen die Unterzeichner des Pariser Vertrags ihre Zusagen ernst, müssten sie ihre Emissionen viel schneller senken als bisher. Denn eigentlich dürfte kaum noch Kohlendioxid in die Luft gelangen, will man das 1,5-Grad-Ziel noch irgendwie erreichen.



Die Klimakonferenz in Marokko Der Klimagipfel in Marrakesch Vom 7. bis 18. November 2016 haben sich Delegierte aus mehr als 190 Ländern in Marrakesch getroffen, um über die Umsetzung des Pariser Klimavertrags zu beraten. Ziel war es, über konkrete Schritte und Zeitpläne zu entscheiden. Ein Jahr zuvor hatten die Staaten in Paris beschlossen, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, falls möglich sogar auf unter 1,5 Grad. Der Pariser Vertrag vereint erstmals Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer im gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel. Am 4. November, kurz vor Beginn der Konferenz, war er offiziell in Kraft getreten, weil große Staaten und Gemeinschaften wie China, die USA und die EU ihn rasch ratifiziert hatten. Damit können die USA auch nach dem Wahlsieg des Klimawandelskeptikers Donald Trump nicht so leicht vom Abkommen zurücktreten. Streng genommen findet der Pariser Vertrag ohnehin erst nach 2020 Anwendung. Bis dahin gilt noch sein Vorläufer, das Kyoto-Protokoll. Waldschutz, Geld, Leben mit der Erderwärmung Trotz aller Abkommen und Versprechen: Derzeit sieht es so aus, als würde sich die Erde eher um mehr als drei Grad erwärmen als nur um zwei Grad. Und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist so hoch, dass die vereinbarten Klimaziele wohl nur erreicht werden können, wenn man Mittel findet, das Kohlendioxid wieder aus der Luft zu holen und zu binden. Eine andere Frage ist, wie sich arme Länder unterstützen lassen, um sich an die Folgen der Erderwärmung anzupassen – etwa durch moderne Methoden in der Landwirtschaft. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer leiden stark unter Wetterextremen, sie sind darauf angewiesen, dass Finanzversprechen eingehalten werden. Ein eher technischer, aber wichtiger Punkt: Die Staaten müssen sich darauf einigen, wie ihre ganz unterschiedlichen Klimaziele erfasst und verglichen werden sollen. Der deutsche Klimaschutzplan Umweltministerin Hendricks wollte ursprünglich vor dem Marrakesch-Gipfel einen nationalen Klimaschutzplan durch das Kabinett bekommen. Doch der Widerstand war zu groß. Die Regierung diskutierte monatelang über den Plan; vor allem die Wirtschaftspolitiker der Union und Vizekanzler Sigmar Gabriel bremsten. Kurz vor dem Beginn des Gipfels war die Situation so verfahren, dass die Umweltministerin die Bundeskanzlerin zu Hilfe rief. Am 8. November scheiterte Hendricks dann erneut mit dem Versuch, vor ihrer Abreise nach Marrakesch doch noch einen Kompromiss durchs Kabinett zu bekommen. Erst am 14. November, zur Halbzeit der Klimakonferenz, segnete das Kabinett Hendricks' Plan ab. Dieser legt nun fest, wie stark einzelne Sektoren, zum Beispiel Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, ihre Emissionen in Zukunft mindern sollen. In Marrakesch wurde das positiv aufgenommen. Ein konkretes Datum zum Kohleausstieg fehlt jedoch. (mit dpa)

Wir müssen uns beeilen – das ist eine in der Klimapolitik schon viel zu oft benutzte Phrase, aber dass sie so abgenutzt ist, macht sie nicht weniger wahr. Im Gegenteil: Je mehr Zeit vergeht, desto richtiger wird der Satz.

Zumindest aber müssten die Vertragsparteien von Paris deutlich sagen, wie sie den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden Jahrzehnten gegen null senken wollen, um ihr Versprechen zu erfüllen. Daran ist Deutschland gerade gescheitert.



Die Gegner des Klimaschutzplans hatten ihn als Planwirtschaft angeprangert, die den technischen Fortschritt bremse. Sie haben unrecht: Ohne Druck wird das klimafreundliche Auto in Deutschland ganz offensichtlich noch lange einen schweren Stand haben, weil die deutschen Automobilhersteller sich noch mehr Zeit lassen für die Entwicklung emissionsarmer Antriebe. Und ohne Druck werden auch andere Branchen wie die Braunkohle noch viel zu lange an überholten Geschäftsmodellen festhalten.

Wirtschaft braucht Sicherheit

Wirtschaftsminister Gabriel, der kürzlich die chinesische Regierung wegen ihrer Pläne für eine E-Auto-Quote kritisierte, hat das offenbar noch nicht begriffen. Dabei hatten sich auch deutsche Unternehmen für einen ehrgeizigeren Klimaschutzplan ausgesprochen, unter ihnen große Energieverbraucher wie die Deutsche Telekom, energieintensive Unternehmen wie der Dämmstoffhersteller Rockwool und der Energieversorger EnBW. Noch am Montag veröffentlichten sie einen Appell an die Bundesregierung, der um "eindeutige Signale" bat, "dass die in Paris gemachten Zusagen umgesetzt werden". Die Unternehmen wollten Planungssicherheit – stattdessen herrscht nun weiter Unklarheit darüber, wie es weitergeht.



Für die deutsche Delegation ist das kein guter Auftakt zur Klimakonferenz in Marokko. Doch womöglich haben die Teilnehmer des Gipfels jetzt ganz andere Sorgen. Der künftige US-Präsident Donald Trump hält die Erderwärmung nämlich für eine komplette Lüge. Er hat angekündigt, dass die USA unter seiner Regierung aus dem Pariser Klimavertrag aussteigen werden. Formal ist das zwar nicht ohne Weiteres möglich, und die USA haben das Abkommen bereits ratifiziert. Aber ob Trump das stören wird?