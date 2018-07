Donald Trump ist der Überraschungsgast auf der weltpolitischen Bühne des Jahres 2016. Noch nie war ein künftiger Präsident so schwer einzuschätzen, Skript und Regiebuch müssen noch geschrieben werden – auch wenn er im Wahlkampf vor allem einiges zur Stärkung der Wirtschaft angekündigt hat. Ein Mann außerhalb des politischen Systems, mit schillernder Unternehmerbiografie und keinem guten Leumund, der im Wahlkampf durch schlechtes Benehmen, unkontrolliertes Reden und krude Vorschläge aufgefallen ist. Was kann man vor dieser Szenerie plausibel für die US-Wirtschaft erwarten?

Bedeutsam sind neben den kargen Informationen über die wirklichen Absichten des 45. Präsidenten die tatsächlichen ökonomischen Probleme in den Vereinigten Staaten. Trump hat sich erfolgreich zum Sprachrohr jener Menschen gemacht, die zwar nicht selbst ökonomisch abgehängt sind, sich aber spürbar dadurch bedroht fühlen und in ihrem Lebensumfeld eine Erosion der ökonomischen Möglichkeiten erlebt haben.

Michael Hüther ist Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Hüther befindet sich zur Zeit für eine Gastprofessur an der Stanford University.

Tatsächlich hat die seit 1990 intensivierte Globalisierung zu einem beachtlichen Verlust industrieller Wertschöpfung und Beschäftigung in den USA geführt. Trotz einer gelungenen Bewältigung der früher erheblichen Produktivitätsdefizite und Qualitätsmängel hat die Industrie in den vergangenen 25 Jahren weiterhin und ungebremst an Bedeutung verloren. Es fehlt den Industrieunternehmen an einer wirksamen Einbindung in Netzwerke und Cluster (Ökosysteme), sie sind auf sich allein verwiesen (Stand alone-Firmen). Das schwächt die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb, weil die erforderliche Flexibilität fehlt.

Silicon Valley wirkt nicht in ganz Amerika

Nun mag sich mancher wundern, der die eindrucksvollen Berichte über das Silicon Valley und dessen Führungsrolle in der digitalen Transformation vernimmt. Es ist zweifellos beachtlich, was dort an digitalen Innovationen hervorgebracht wird und an vernetzten Geschäftsmodellen entsteht. Indes: Es gibt keine Durchwirkungen auf die Breite und Tiefe der amerikanischen Volkswirtschaft. Weder sickert die Vermögensbildung sukzessive in andere Gesellschaftsschichten über ökonomische Partizipationsmuster durch, noch ergeben sich spürbare Effekte für den Strukturwandel in anderen Regionen der USA.

Die Bay Area ist in ähnlicher Weise als Blase zu begreifen wie die Metropolregion New York im Bezug auf die Finanzwirtschaft. Es sind starke ökonomische Kraftzentren der USA, aber sie sind so national isoliert wie global höchst vernetzt. Beide Wirtschaftsregionen sind sowohl füreinander als auch für das übrige Amerika genauso fremd, speziell und außergewöhnlich wie das aus europäischer Perspektive erscheint.



Sie stehen damit in besonderer Weise für das zweite ökonomische Problem, das sich hinter dem ersten – der Deindustrialisierung – verbirgt: die regionale ökonomische Differenzierung bis hin zur Spaltung. Die bildet sich in einer erheblichen Varianz der Bruttoeinkommen pro Kopf und in einer stark unterschiedlichen Ungleichverteilung der Einkommen zwischen den Bundesstaaten der USA ab. So befindet sich hinter den eigentlich guten Makrodaten – insbesondere die mit fünf Prozent sehr niedrige Arbeitslosenquote – ein deutlich problematischerer Befund.

Trumps Antwort im Wahlkampf folgt der für viele Betroffene eingängigen Idee, die Quelle des Desasters liege bei den ausländischen Arbeitskräften und Produkten, weshalb denen künftig durch Abschottung und Isolation zu begegnen sei. Nun kennt die Wirtschaftsgeschichte kein Beispiel, in dem durch eine solche Strategie neue Wachstumsdynamik oder gar eine Reindustrialisierung eingeleitet wurde.



Die Probleme der US-Unternehmen haben mit einer strukturell mangelnden Wettbewerbsfähigkeit zu tun. Die passende Antwort liegt in der Vernetzung, der Flexibilität, der Innovationsfähigkeit und der Verfügbarkeit gut ausgebildeter Facharbeiter. Das erfordert eine umfassende Standortpolitik bei großer Offenheit gegenüber Impulsen von außen.