Zählt man die Asylsuchenden aus den Jahren 2015 und 2016 zusammen, so sind mehr als eine Million Menschen nach Deutschland geflohen. Nach Informationen des Bundesamtes für Migration stellten 2015 rund 480.000 Menschen einen Asylantrag – im Jahresverlauf 2016 sollen es rund 750.000 gewesen sein (Ein aktueller Bericht hier als PDF zum Download).

Der Großteil davon kommt aus Syrien und Afghanistan, wo derzeit Krieg herrscht. In den beiden Jahren wurden knapp 400.000 Menschen als Geflüchtete anerkannt, etwa 155.000 erhielten subsidiären Schutz, und gut 25.000 durften wegen eines Abschiebeverbots bleiben. Etwas mehr als 400.000 wurden abgelehnt. Insgesamt dürfen also 580.000 Menschen von denen, deren Anträge bearbeitet sind, zunächst bleiben.



Dass die Aufnahme und Betreuung so vieler Geflüchteter Deutschland eine Menge Geld kostet, stimmt. Eine statistische Hochrechnung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) legt nun nahe: Die Zuwanderung könnte das deutsche Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Kosten, die durch Asylsuchende entstehen, sogar ausgleichen. Demnach könne das Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch die Neuankömmlinge bis 2020 um insgesamt rund 90 Milliarden Euro steigen, schreiben die Autoren.

Unterschiedlicher Schutzstatus Asyl Das deutsche Asylrecht kennt unterschiedliche Kategorien von Flüchtlingen. Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz erhält, wer nachweisen kann, dass er aus politischen, religiösen oder sonstigen persönlichen Gründen in seinem Heimatland staatlich verfolgt wird. Kriege oder Bürgerkriege sind kein Asylgrund. Anerkannte Asylbewerber erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis und können ihre Familien nachholen. Von Januar bis Oktober beantragten 362.153 Menschen in Deutschland Asyl. Knapp 40 Prozent der Anträge wurden abgelehnt, 20 Prozent erledigten sich auf andere Weise, zum Beispiel, weil es sich um Dublin-Fälle handelte, also Personen, die nach den Regeln der EU in den Mitgliedstaat zurückgeführt werden sollen, wo sie zuerst registriert wurden. Anerkannte Flüchtlinge Ausländer, die nicht die strengen Bedingungen nach Artikel 16a Grundgesetz erfüllen, können alternativ einen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten. Voraussetzung ist, dass sie in ihrer Heimat aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht sind. Bisher wird Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien fast ausnahmslos dieser Status zuerkannt. Damit erhalten sie eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis, die auch das Recht umfasst, ihre Familien nachzuholen. Fast 40 Prozent aller Asylbewerber wurden in diesem Jahr in diese Kategorie eingestuft. Subsidiärer Schutz Wer weder Anspruch auf Asyl hat, noch nach Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt wird, kann dennoch Schutz erhalten. Bedingung für diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus ist, dass ihm in seiner Heimat die Todesstrafe, Folter, unmenschliche Behandlung oder Gefahr durch einen Krieg oder Bürgerkrieg droht. Die Betroffenen werden nicht abgeschoben, erhalten aber nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Die große Koalition hat zuletzt außerdem beschlossen, das Recht auf Familiennachzug für diese Gruppe – zu der nach dem Willen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière künftig auch alle Syrer gehören sollen – für zwei Jahre komplett auszusetzen.

Zu dieser Annahme kommen die Wirtschaftswissenschaftler, nachdem sie verschiedene Annahmen in einem Computermodell simuliert haben. Dabei haben die Ökonomen mehrere Szenarien durchgespielt. Da sie allerdings nur aufgrund vergangener Jahre hochrechnen können, wie sich das Wirtschaftswachstum unabhängig von der Zuwanderung entwickeln würde, wie viele weitere Schutzsuchende kommen werden und wie viele davon tatsächlich in Deutschland werden arbeiten können, sind die Zahlen nur ein wissenschaftlich fundierter Hinweis darauf, wie sich die Situation entwickeln könnte.



Das IW schätzt, dass das BIP in diesem Jahr rund 0,4 Prozent stärker wächst, als es ohne die Zuwanderung der Fall gewesen wäre. Bis 2020 könnte dieser Effekt bis zu einem Prozent betragen, heißt es in der Publikation. Wirtschaftliche Impulse erwarten die Ökonomen vor allem dadurch, dass durch die sprunghaft gestiegene Bevölkerungszahl mehr konsumiert werde und der Staat mehr Geld für Integrationsangebote ausgebe.



Allerdings dürfte die Erwerbslosenquote um rund 1,5 Prozent steigen, da nur ein Teil der Flüchtlinge in der nächsten Zeit einen Job finden wird. Asylsuchende, deren Aufenthaltsstatus noch nicht abgeschlossen ist, dürfen in Deutschland nicht arbeiten. Wer einen positiven Bescheid bekommt, darf einer Beschäftigung nachgehen. Wer lediglich einem Abschiebeverbot unterliegt, braucht eine gesonderte Arbeitserlaubnis. Es wird also nur ein Teil derjenigen, die derzeit in Deutschland leben, dem Arbeitsmarkt zu Verfügung stehen. Und nur etwa die Hälfte davon wird nach den Berechnungen der Forscher in drei Jahren einen Arbeitsplatz gefunden haben.