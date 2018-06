Barack Obama soll bemerkenswert gelassen gewesen sein bei seinem Treffen mit Kongressabgeordneten seiner Partei an diesem Dienstag. "Er vermittelte den Eindruck, als ob wir in der Sache nicht verlieren können", berichtete später Senator Chris Murphy aus Connecticut. Mit "der Sache" ist der Überlebenskampf um Obamas Gesundheitsreform gemeint, der am Kapitol zu Beginn der Woche, bereits knapp drei Wochen vor Donald Trumps Amtsantritt, begonnen hat.

Obamas stoische Ruhe, die ihn schon während seiner gesamten Amtszeit in Krisenzeiten ausgezeichnet hat, steht im Gegensatz zu seiner schlechten Ausgangslage in diesem Überlebenskampf. Ab dem 20. Januar sind sowohl beide Kammern des Parlaments als auch das Weiße Haus in der Hand des politischen Gegners, und alle drei haben gelobt, den vielleicht bedeutendsten politischen Nachlass des scheidenden Präsidenten, den Affordable Care Act, im Volksmund Obamacare, so rasch wie möglich rückgängig zu machen. Der erste Schritt dazu – ein parlamentarischer Ausgabenstopp für das Gesetz – wird schon in dieser Woche erwartet.

Dass Obama sich trotzdem nicht der Verzweiflung hingibt, muss allerdings kein blinder Optimismus sein. Vielleicht erkennt Obama eher die größeren Zusammenhänge, die in dieser Auseinandersetzung wirken. Obama sah den Kampf um sein Gesundheitsgesetz bereits seit dem Tag von Trumps Wahlsieg voraus und glaubte schon damals fest daran, dass der Kern des Gesetzes gar nicht mehr rückgängig zu machen ist: "Die Republikaner können das Gesetz nicht einfach zerstören, sie müssen einen Gegenvorschlag machen – sonst werden viele ihrer Wähler ihre Versorgung verlieren. Am Ende wird irgendeine Form der Gesundheitsvorsorge für die Menschen übrig bleiben, daran führt kein Weg vorbei. Insofern wird unter keinen Umständen alles verloren gehen."



Hauptsache abschaffen

Bislang haben Trump und die Republikaner im Kongress freilich noch keine konkreten Vorschläge gemacht, wie das jetzige System ersetzt werden soll. Ihre Verlautbarungen in dieser Woche erschöpften sich in einem Mehrstufenplan, das bestehende Gesetz außer Kraft zu setzen. Trump selbst wollte, das ließ er wie stets über Twitter vernehmen, vor allem sicherstellen, dass Obama und die Demokraten die Verantwortung dafür übernehmen, dass Obamacare, wie er gerne sagt, "ein Desaster" ist.

Gänzlich nebulös ist es allerdings dennoch nicht, was die neue Regierung vorhat, falls es ihr tatsächlich gelingt, das Gesetz so rasch auszuhebeln, wie sie das gerne täte. Trumps designierter Gesundheitsminister Tom Price hat als Abgeordneter im Repräsentantenhaus bereits 2015 einen recht ausführlichen Gesetzesentwurf vorgelegt.