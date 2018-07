Die deutschen Bundesländer bezahlen ihre Beamten unterschiedlich gut. Teils liegen die Besoldungsunterschiede bei mehreren Tausend Euro — bei gleicher Gehaltsgruppe. Das geht aus dem Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor, der der Süddeutschen Zeitung (SZ) vorliegt. Demnach bezahlt Bayern am besten, Berlin am schlechtesten. Besser als jedes Bundesland zahle der Bund.



Ein Polizeimeister in der Besoldungsstufe A7 beispielsweise bekommt den Informationen zufolge in Berlin 3.600 Euro pro Jahr weniger als in Bayern. Bei Gymnasiallehrern in A13 soll der Unterschied fast 5.700 Euro betragen.



Die Unterschiede kommen laut SZ unter anderem daher, dass die Bundesländer ihre rechtlichen Freiheiten unterschiedlich ausnutzten. Gewerkschaften können für Beamte keine Tarifverträge aushandeln. Die Länder sollen die Besoldung ihrer Beamten an den Tarifabschlüssen für Angestellte des öffentlichen Dienstes der Länder orientieren. So wurde vor Kurzem eine Tarifrunde abgeschlossen, derzufolge die Gehälter im Landesdienst rückwirkend zum 1. Januar um zwei Prozent und 2018 um weitere 2,35 Prozent steigen. Bisher haben Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein angekündigt, die Anpassungen für ihre Beamten zu übernehmen.

Allerdings werden das voraussichtlich nicht alle Bundesländer tun. Denn die Tarifabschlüsse sind nur ein Maßstab: Seit 2006 sind die Länder nicht mehr dazu verpflichtet, sie für Beamten zu übernehmen. Auch bei Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld können die Länder frei entscheiden, ob sie das Geld voll auszahlen, streichen oder kürzen wollen. Diese Freiheiten nutzten einige Bundesländer aus, um ihren Beamten "vor allem angesichts der zum Teil diffizilen Haushaltslagen wiederholt Sonderopfer abzuverlangen", zitiert die SZ aus dem DGB-Report.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack forderte in der SZ, die "Besoldung nach Kassenlage" zu beenden. Angesichts der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gerade für Spezialisten könnten sich die Länder das nicht mehr leisten.