Frauen verändern jeden Tag unsere Welt mit dem, was sie sagen, was sie anstoßen, was sie tun. Mit Impulsen, die dazu beitragen, unser Leben zu erleichtern und neue Perspektiven zu eröffnen.

Das Onlinemagazin Edition F will Innovationen, die unser Leben verändern, auszeichnen – und den Frauen, die hinter diesen starken Ideen, Projekten und technischen Neuerungen stehen, eine Bühne geben.

In diesem Jahr verleiht Edition F in Kooperation mit ZEIT ONLINE, dem Handelsblatt und Gründerszene.de zum vierten Mal den "25 Frauen Award" – an "25 Frauen, deren Erfindungen unser Leben verändern". 2014 hat das Magazin "25 Frauen für die digitale Zukunft" ausgezeichnet, 2015 "25 Frauen, die wir bis 2025 als Dax-30-CEO sehen wollen" und 2016 "25 Frauen, die unsere Welt besser machen" gesucht und gefunden. Frühere Preisträgerinnen des Awards waren unter anderem die Unternehmerinnen Aynur Boldaz-Özdemir und Sina Trinkwalder, die Professorin Gesche Jost und die Journalistin Dunja Hayali.

Welche Erfinderinnen haben Sie inspiriert?

Bis zum Ende der Nominierungsphase am 25. April 2017 können Sie selbst aktiv werden: Nominieren Sie Frauen aus dem deutschsprachigen Raum. Welche Frauen sind für Sie Vordenkerinnen? Welche Erfinderinnen verdienen es besonders, für ihre Innovationskraft ausgezeichnet zu werden? Wer hat Sie inspiriert? Wer hat Ihr Leben oder das von anderen Menschen entscheidend einfacher gemacht?

Wenn Sie eine Frau, deren Erfindung einen Unterschied macht, kennen und nominieren wollen, schicken Sie einfach eine E-Mail an 25Frauen@editionf.com. Die Nominierung muss mit einer kurzen Begründung (etwa 250 Zeichen) sowie relevanten Links versehen sein.

Die Jury des "25 Frauen Awards" ist in diesem Jahr besetzt unter anderem mit der Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), der Präsidentin des Vereins deutscher Unternehmerinnen, Stephanie Bschorr, und der Professorin Marion Weissenberger-Eibl, Leiterin des Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT ONLINE. Edition F ist seit 2016 ein redaktioneller Partner von ZEIT ONLINE.