Nach der jahrelangen Affäre um die Einsatzfähigkeit des Sturmgewehrs G36 startet die Bundeswehr offiziell die Suche nach einem Nachfolger. Nach Angaben des Verteidigungsministerium wurde das Vergabeverfahren eröffnet. Die Truppe benötigt demnach rund 120.000 Sturmgewehre, Unternehmen könnten ab sofort eine Teilnahme am Ausschreibungsverfahren beantragen. Der Abschluss der Verträge sei für das erste Halbjahr 2019 geplant.

Das G36 des baden-württembergischen Herstellers Heckler & Koch gehört seit 1996 zur Standardausrüstung jedes Bundeswehrsoldaten. Das Verteidigungsministerium war aber unzufrieden mit dem Gewehr und beanstandete Präzisionsmängel bei Dauerfeuer und Hitze. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) entschied im August 2015, 167.000 G36-Gewehre auszumustern und durch ein neues Standardgewehr zu ersetzen.



Die Ausschreibung für die G36-Nachfolge sollte ursprünglich bereits 2016 erfolgen. Die aufwendige Vorbereitung auf das Vergabeverfahren hatte jedoch eine "Anpassung der internen Zeitlinie" notwendig gemacht, wie es das Verteidigungsministerium im Februar formulierte. Auch die Auslieferung der neuen Gewehre verzögert sich: Sie soll nun erst Ende 2020 beginnen, ursprünglich war 2019 als mögliches Startjahr genannt worden.

Neben dem Auftrag für die Gewehre wird auch die Herstellung von Zubehör wie Hauptkampf- und Reflexvisiere und Laserlichtmodule ausgeschrieben. Die Unternehmen müssten mit einem Angebot geeignete Produktionsstätten und entsprechend qualifiziertes Personal sowie Referenzen nachweisen, teilte das Ministerium mit.

Waffenhersteller haben sich bereits vor Monaten in Stellung gebracht. So hatte der G36-Lieferant Heckler & Koch bekundet, sich an der Ausschreibung beteiligen zu wollen, ebenso die Wettbewerber SIG Sauer und Rheinmetall zusammen mit Steyr Mannlicher.

Bei der Entscheidung zähle das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, teilte das Verteidigungsministerium mit. "Die Leistung bestimmt sich dabei nach verschiedenen, im Vorfeld bestimmten Forderungen wie beispielsweise Präzision, Wirkung und Gewicht der Waffe."