US-Präsident Donald Trump hat wieder einmal alles getan, um sich als Kämpfer für das amerikanische Volk zu inszenieren. Während sich Finanzminister und Notenbankgouverneure aus mehr als 180 Ländern zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington aufhielten, ordnete er mit viel Getöse eine Untersuchung an, ob Stahlimporte die nationale Sicherheit beeinträchtigen und deshalb Einfuhrbeschränkungen möglich seien.

Das Interessante daran ist: Der Protest der versammelten Finanzminister hielt sich in Grenzen. Stattdessen verbreiteten viele Teilnehmer der ersten IWF-Tagung seit Trumps Amtseinführung Zuversicht. Er sei "gemäßigt optimistisch", dass die amerikanische Regierung ihre Märkte nicht abschotten werde, sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Und Christine Lagarde, die Chefin des IWF sagte sogar, ihre Institution könne mit den Amerikanern zusammenarbeiten, um das Welthandelssystem zu verbessern.

Was ist da los?

Zunächst einmal haben alle Beteiligten ein Interesse daran, ein Fiasko wie beim letzten G20-Treffen in Baden-Baden zu verhindern, als sich die Staatengemeinschaft nicht auf eine gemeinsame Position beim Thema Handel einigen konnte.

Aber tatsächlich gibt es Indizien dafür, dass die Amerikaner einen gemäßigteren Kurs einschlagen. Im Weißen Haus scheint die Fraktion der Pragmatiker um den ehemaligen Goldman-Sachs-Banker Gary Cohn an Einfluss zu gewinnen, während die Ideologen um Stephen Bannon und Peter Navarro offenbar in den Hintergrund gedrängt wurden.



Amerikanische Unternehmen profitieren vom IWF

Nun ist auch Cohn kein Internationalist, aber er weiß um die Vorteile der grenzüberschreitenden wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit. Auch amerikanische Unternehmen profitieren davon, wenn die in Genf ansässige Welthandelsorganisation gegen Handelshindernisse vorgeht. Und wenn der Internationale Währungsfonds in Asien oder Lateinamerika Finanzkrisen bekämpft, dann nützt das amerikanischen Banken, die in diesen Regionen viel Geld verliehen haben.

Und Diplomaten zufolge hat auch Donald Trump selbst inzwischen kapiert, dass er keine Handelsverträge mit Deutschland oder Frankreich aushandeln kann, sondern sich an die Europäische Kommission wenden muss, weil die in Europa dafür zuständig ist. Das erklärt vielleicht, weshalb man sich im Weißen Haus mit Kritik an der EU neuerdings zurückhält.

Aus vielen nationalen Delegationen, die zur IWF-Tagung nach Washington gereist waren, war dann auch zu hören, man könne mit den Amerikanern inzwischen wieder zusammenarbeiten. Das gelte sowohl für die Finanzregulierung als auch für die internationale Steuerpolitik, wo man in Washington offenbar vor radikalen Schritten wie einer weitreichenden Lockerung der Bankenkontrolle oder der Einführung einer Grenzausgleichsteuer zurückschreckt.

Es besteht Anlass zur Hoffnung

Kann also Entwarnung gegeben werden? Dazu ist es noch zu früh. Trump ist unberechenbar und in seinem Hofstaat liefern sich die unterschiedlichen Fraktionen einen erbitterten Kampf um das Gehör des Präsidenten. Und selbst wenn sich die gemäßigten Berater durchsetzen, wird Trump mit Sicherheit deutlich aggressiver als sein Vorgänger auf die Durchsetzung amerikanischer Interessen dringen.

Aber die vielleicht wichtigste Erkenntnis dieser Frühjahrstagung ist: Es besteht Anlass zu Hoffnung, dass er sich dabei der etablierten Mechanismen der internationalen Kooperation bedient und nicht die gesamte Weltwirtschaftsordnung sprengt.