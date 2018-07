Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich in China für fairere Bedingungen für die deutschen Autohersteller ausgesprochen. "Was wir wollen ist, dass VW bei öffentlichen Ausschreibungen, bei der Frage von Zulassungen genauso behandelt wird wie chinesische Anbieter", sagte Gabriel beim Besuch eines Entwicklungszentrums von Audi und VW in Peking.

Gabriel werde das Thema auch mit Chinas Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang besprechen, wenn diese in den kommenden Wochen zu einem Besuch nach Berlin kommen. Es werde jedoch bereits vorher Fortschritte in der Sache geben, da sei er zuversichtlich, sagte Gabriel.



Hauptsorge der deutschen Autohersteller sind die Auflagen für die Einführung eines bestimmten Prozentsatzes an Elektrofahrzeugen ab 2018. Gabriel sagte, man sei "auf ganz gutem Weg", dass chinesische Zusagen an Deutschland in diesem Bereich umgesetzt würden. Dabei geht es um den Wunsch der deutschen Firmen, die Quote erst 2019 einzuführen, flexiblere Jahreswerte gelten zu lassen und auf den Zwang zur Ansiedlung von Forschung und Entwicklung zu verzichten.

Im vergangenen Jahr waren entsprechende informelle Absprachen mit der chinesischen Seite getroffen worden. Gabriel sagte, er sei überzeugt, dass diese Verabredung Bestand habe. China müsse sich auch nicht um den Status der Marktwirtschaft in der EU sorgen. Diesen erhalte das Land als WTO-Mitglied nach einiger Zeit ohnehin. Die EU habe zu Recht deutlich gemacht, dass sie sich künftig unabhängig von diesem Marktwirtschaftsstatus im Einzelfall gegen Dumpingpraktiken anderer Länder wehren wolle.

Die chinesische Regierung verfolgt mit ihrem neuen wirtschaftspolitischen Plan Made in China 2025 eine Fokussierung auf die heimische Wirtschaft. So sollen unter anderem rund 70 Prozent der in China genutzten Hightechprodukte sowie die meisten wichtigen Werkstoffe im eigenen Land hergestellt werden.