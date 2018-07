SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Steuersenkungspläne der Union als unseriöse Wahlkampfgeschenke kritisiert. Sie gäben keine Antwort darauf, wie die "Schlechterstellung des Bundeshaushalts" finanziert werden soll, sagte Schulz beim Landesparteitag der Bayern-SPD in Schweinfurt.



CSU-Chef Horst Seehofer hatte am Vortag eine "wuchtige Steuersenkung" angekündigt. Diese sei nicht durch die vorhandenen Überschüsse gerechtfertigt, bemängelte Schulz. Dabei handele es sich um einmalige Überschüsse, verursacht durch die Nullzinspolitik. Wenn man diese nun als Wahlgeschenke einsetze, sei klar, "dass wir bald die Ausgaben kürzen oder die Steuern erhöhen müssen". Stattdessen müsse das vorhandene Geld in die Substanz des Landes investiert werden. Die Infrastruktur müsse leistungsfähig bleiben, forderte der Sozialdemokrat.

Bei einer CSU-Vorstandsklausur in Schwarzenfeld in der Oberpfalz hatte sich die bayerische Partei darauf geeinigt, mit dem Versprechen einer Steuerreform in den Wahlkampf zu ziehen. In der neuen Legislaturperiode werde es eine kräftige Entlastung der Bürger geben, sagte Seehofer. Konkrete Summen nannte er nicht. Am Sonntag will er mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und weiteren Spitzen der Union in Berlin über das gemeinsame Wahlprogramm diskutieren. Anfang Juli soll es vorgestellt werden.



In den kommenden Jahren stünden dem Staat dank hoher Steuereinnahmen einige Beträge zusätzlich zur Verfügung, sagte Seehofer. Deshalb wolle die CSU, dass "etwas Kräftiges zustande kommt". Man wolle aber auch realistisch bleiben und das Gesamtvolumen mit der CDU so verhandeln, dass es keine Fantasiebeträge gebe. Das, was die Union im Wahlkampf verspreche, müsse nach der Wahl eingehalten werden, sagte der CSU-Chef.

Zu den Forderungen der CSU gehört darüber hinaus eine Ausweitung der sogenannten Mütterrente, die Förderung der Bildung von Wohneigentum und mehr Geld für frühkindliche Bildung. Schwerpunktthemen der CSU im Wahlkampf seien "Sicherheit und Wohlstand für alle", sagte Seehofer. Auf Nachfrage eines Journalisten hin bekräftigte er zudem erneut seine Forderung nach einer Obergrenze für maximal 200.000 eintreffende Flüchtlinge pro Jahr.



SPD lehnt pauschale Steuersenkungen ab

Laut Prognose der Steuerschätzer können Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2021 mit 54,1 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als im November vorhergesagt. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte wiederholt von einem Spielraum von etwa 15 Milliarden Euro für steuerliche Entlastungen gesprochen.



Die SPD lehnt pauschale Steuersenkungen ab. Auf ein detailliertes Steuerkonzept haben sich die Sozialdemokraten aber noch nicht geeinigt. Am Montag berät die Parteispitze über ihren Entwurf für das Bundestagswahlprogramm. Darin fordert die SPD eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Außerdem solle Einkommen aus Arbeit und Kapital durch eine Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge gleich besteuert werden. Über diese und weitere Punkte soll der SPD-Parteitag am 25. Juni entscheiden.



Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte von seiner Partei, schnell Klarheit in der Steuerpolitik zu schaffen. Die SPD werde sich in den kommenden Wochen für ein Konzept entscheiden müssen, sagte Weil der Welt am Sonntag. Er selbst hatte vor einigen Tagen einen Vorschlag für eine Steuerreform vorgestellt, die vor allem Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen entlasten und Bezieher von sehr hohen Einkommen belasten würde. Sein Konzept habe er vorab mit Kanzlerkandidat Schulz diskutiert, der es als konstruktiven Debattenbeitrag betrachtet habe, sagte Weil. "Wir freuen uns über jeden, der unsere Vorschläge aufnimmt."