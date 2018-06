Besserverdiener profitieren am stärksten von steigenden Löhnen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "Am besten schnitten sowohl in der kurzen wie auch der längeren Frist die Beschäftigten am oberen Ende der Lohnskala ab", teilte das Institut mit.

Zwar legten die Löhne auch in den anderen Lohngruppen zu. Seit 2010 seien die Steigerungen der mittleren Einkommensgruppe allerdings unterdurchschnittlich ausgefallen, sagte DIW-Forschungsdirektor Alexander Kritikos. Geändert habe sich zwischen 2010 und 2015 auch die Struktur der Gruppe der Geringverdiener: Zu ihr zählten inzwischen prozentual mehr Beschäftigte aus West- und dafür weniger aus Ostdeutschland.

Die Differenz zwischen den niedrigsten und den höchsten Stundenlöhnen hat sich in den vergangenen Jahren nicht vergrößert. "Der Trend einer zunehmenden Lohnspreizung ist bei den Stundenverdiensten offenbar um das Jahr 2010 herum zum Stillstand gekommen", sagte der DIW-Arbeitsmarktexperte Karl Brenke. Die Steigerung bei den niedrigen Löhnen hat laut DIW mehrere Gründe. So habe sich etwa die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 positiv auf die untersten Lohngruppen ausgewirkt. Allerdings seien hier auch schon zuvor Erhöhungen erzielt worden.



Deutschland ist mit der Tendenz, dass das Einkommen der Besserverdiener immer mehr steigt, nicht allein. Die IWF-Analyse zeigt, dass diese Polarisierung zwar ein globales Phänomen ist, sie jedoch Länder mit einem hohen Industrieanteil besonders stark betrifft – also vor allem Länder wie Deutschland, wo Jobs leichter durch Automatisierung ersetzt werden können.