Uber-Chef Travis Kalanick hat nach massivem Druck von Investoren die Spitzenposition bei dem Fahrdienst-Vermittler aufgegeben. Dies gab der Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt und bestätigte damit einen Bericht der New York Times, wonach fünf führende Anteilseigner einen sofortigen Rückzug Kalanicks gefordert hatten. Nach Angaben des Aufsichtsgremiums soll Mitgründer Kalanick aber Mitglied im Verwaltungsrat bleiben.

"Neues Kapitel in der Uber-Geschichte"

"Ich liebe Uber mehr als alles auf der Welt und in diesem schwierigen Augenblick in meinem Leben habe ich die Bitte der Investoren akzeptiert, zurückzutreten, sodass Uber zum Aufbau zurückkehren kann, anstatt von einem anderen Kampf abgelenkt zu werden", zitiert die New York Times den 40-Jährigen, der als treibende Kraft hinter der aggressiven weltweiten Expansion des Start-ups gilt. Das Unternehmen würdigte die Verdienste ihres Mitgründers, der Uber immer die wichtigste Bedeutung zugemessen habe. Nun benötige Kalanick aber Zeit, damit er sich vom Tod seiner bei einem Bootsunfall gestorbenen Mutter erholen könne, während er der Firma Raum gebe, um "dieses neue Kapitel in der Uber-Geschichte" anzupacken.



Vor rund einer Woche hatte sich Kalanick in eine längere Auszeit verabschiedet und seine Aufgaben an mehrere Manager übergeben. Er begründete die gewünschte Auszeit mit der Trauer um seine Mutter, stand aber wegen seines Auftretens und seiner Arbeitsweise auch persönlich unter Druck. Kritiker listeten jedoch all die kostspieligen Fehltritte auf, die sich Uber und er zuletzt erlaubt hatten. Dazu gehören Vorwürfe wegen der aggressiven Firmenkultur und Wachstumsstrategie sowie des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen und eine Ermittlung zu mutmaßlicher Täuschung der Regulierungsbehörden.

Kritik an Aussage eines Uber-Managers

Hinzukamen die Enthüllungen einer ehemaligen Software-Entwicklerin, die in dem von Männern dominierten Konzern von sexueller Belästigung, Sexismus, Mobbing und anderen Problemen am Arbeitsplatz berichtet hatte. Ihre Beschwerden seien folgenlos geblieben, kritisierte sie – und löste mit ihrer Veröffentlichung denn doch eine tiefgreifende Untersuchung der Firmenkultur bei Uber aus. Zunächst wurden etwa 20 Mitarbeiter entlassen, weitere Mitarbeiter wurden in Schulungen geschickt. Jetzt sollen neue Strukturen und Kontrollmechanismen geschaffen werden, um solche Fälle künftig zu verhindern. Entsprechende Vorschläge wurden von einer Ermittlungskommission unter Leitung des ehemaligen US-Justizministers Eric Holder formuliert.

Ausgerechnet bei der Vorstellung des Untersuchungsberichts fiel indes Verwaltungsratsmitglied David Bonderman mit einem Kommentar auf, der allgemein als sexistisch aufgefasst wurde. Als seine Kollegin Arianna Huffington davon sprach, mehr Frauen in den Verwaltungsrat zu bringen, warf er ein, dass dadurch bei den Sitzungen mehr geredet würde. Bonderman, ein Milliardär, der für den Privatinvestor TPG im Uber-Kontrollgremium sitzt, rechtfertigte sich später, er habe das positiv gemeint. Er zog sich dennoch aus dem Verwaltungsrat zurück, nachdem die Kritik an der Bemerkung immer lauter wurde.

Investoren vs. Kalanick

Der Fahrdienstvermittler gilt als das derzeit am schnellsten wachsende Unternehmen der Welt. Uber nahm Milliarden bei Investoren ein und wird inzwischen laut Medienberichten mit bis zu 69 Milliarden Dollar bewertet – ein Rekord für ein Start-up. Um ihre Investitionen zu retten, haben sich die Geldgeber nun gegen Uber-Chef Kalanick gewandt. Der New York Times zufolge kamen die Rücktrittsforderungen von den Investmentfirmen Benchmark, First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures und Fidelity Investments.