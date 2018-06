Noch 17 Monate und 3 Tage. Dann muss Großbritannien nach dem bisherigen Zeitplan die Europäische Union verlassen. Mit jedem verstrichenem Tag wird klarer: Ein kompletter Ausstieg, wie er den Briten vorschwebt, ist bis zum 29. März 2019 rein rechtlich nicht zu bewerkstelligen. London hat sich mit seiner harten Haltung gegenüber der EU selbst ins Abseits manövriert.

In der britischen Wirtschaft wächst deshalb die Angst, Großbritannien könnte am Ende ohne Einigung aus der EU austreten. No deal ist keine Drohung Londons mehr, sondern ein Schreckensszenario für die Briten selbst. Industrieverbände wie der CBI pochen auf eine Übergangsphase, in der erst mal alles so bleiben soll, wie es ist. Bis Weihnachten müsste darüber eine Einigung erzielt werden, fordert der CBI.



Das Problem: Premierministerin Theresa May will einer zweijährigen Übergangsphase nach dem Brexit nur zustimmen, wenn sich die EU und Großbritannien im nächsten Jahr auf ein Freihandelsabkommen geeinigt haben. Der Brüsseler Chefunterhändler Michel Barnier hingegen sagt, die EU könne möglicherweise einer Übergangsphase bis 2020 zustimmen. Der Grund: Es werde Jahre dauern, bis die EU und Großbritannien ein Freihandelsabkommen ausgehandelt hätten.

Raus aus 975 Abkommen – und dann?

Der britische Poker, die EU werde den Briten aus Angst vor ökonomischen Schäden irgendwann schon entgegenkommen, ist nicht aufgegangen. Die Wahrheit ist: Großbritannien hat die weitaus größeren Probleme als der Rest der EU. Mit dem Brexit verlassen die Briten im März 2019 insgesamt 975 Abkommen, die die Union mit Drittländern geschlossen hat, darunter mehr als 50 Freihandelsabkommen. Diese Verträge müssen neu verhandelt oder im Rahmen des Bestandschutzes auf Großbritannien umgeschrieben werden. Brexit-Minister David Davis räumte am Mittwoch vor dem Parlamentsausschuss ein, dass einige Länder dem zugestimmt hätten, andere aber nachverhandeln wollten. Eine Nachverhandlung der Verträge ist bis März 2019 jedoch ein Ding der Unmöglichkeit, die Unsicherheit in der Industrie daher groß: "Ich weiß überhaupt nicht, wie wir nach März 2019 nach China exportieren sollen", sagt der Chef des britischen Chemiekonzerns AstraZeneca, Pascal Soriot. Bisher läuft der Export im Rahmen des EU-Kooperationsabkommens mit China. "Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht mit der Gefahr eines no deal."



Die britische Regierung spielt die Folgen eines solchen Szenarios runter: Das sei kein Weltuntergang, sagt der britische Handelsminister Liam Fox. Deutschland handle mit den USA ja ebenfalls auf Basis der Welthandelsorganisation. Als wäre die EU nicht mehr als nur eine Zollunion, bei der ein Austritt keine größeren negativen Folgen hätte. Berichte aus den jeweiligen Ministerien, die aufzeigen, welche Nachteile ein no deal für Großbritannien hätte, werden von der Regierung nicht veröffentlicht.



"Wenn nicht, drehen wir uns einfach um und gehen"

"Flugzeuge bekämen keine Start- und Landeerlaubnis; die Lastwagen steckten in endlosen Ein- und Ausfuhrkontrollen in den Häfen fest; die Lebensmittelpreise würden steigen und in Irland gäbe es wieder eine harte Grenze", warnte die Labour-Abgeordnete Lisa Nandy unlängst in der BBC. Wie blauäugig viele Briten immer noch sind, belegen die Reaktionen aus dem Publikum. Nandy konnte angesichts des lauten Hohngelächters im Studio kaum sprechen. Ein Studiogast erntete dagegen tosenden Applaus: "Wir sollten der EU eine Woche Zeit geben, uns einen guten Deal zu unterbreiten. Wenn nicht, drehen wir uns einfach um und gehen", schlug er vor.



Die Liste der Probleme, sollte es zu keiner Einigung kommen, ist schier endlos: Unzählige Flugzeuge könnten nicht abheben, weil Großbritannien nicht mehr Teil des europäischen Luftfahrtabkommens wäre – von der EU vergebene Lizenzen für britische Fluggesellschaften würden verfallen. EU-Bürger müssten wie andere außereuropäische Bürger für Großbritannien Visa besorgen, bei längerem Aufenthalt in Großbritannien Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsgenehmigungen oder Einbürgerung beantragen. Eine kostenlose Arztbehandlung von EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU wäre nicht mehr möglich, die EU-Krankenversicherungskarte würde nicht mehr anerkannt, Pflegegeld nicht ausgezahlt. Deutsche Studenten müssten an britischen Universitäten nicht mehr nur 9.250 Pfund Studiengebühren pro Jahr bezahlen, sondern den doppelten bis vierfachen Satz, wie alle anderen nicht EU-Studenten auch. Tiere dürften nicht mehr ohne Quarantäne nach Großbritannien oder von Großbritannien in die EU mitgebracht werden.