Die österreichische Tochter der insolventen Fluglinie Air-Berlin, Niki, hat Insolvenz angemeldet. Die Sprecherin der Berliner Zivilgerichte bestätigte den Eingang eines entsprechenden Antrags beim Amtsgericht Charlottenburg. Das Gericht müsse nun prüfen, ob der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zulässig sei, sagte die Gerichtssprecherin.



Zuvor hatte die Lufthansa einen Rückzieher bei der geplanten Übernahme von Niki gemacht. Als Grund für den Rückzug gab der Konzern an, dass eine schnelle Freigabe des Erwerbs durch die EU-Kommission nicht zu erwarten sei. Die Behörde hatte kartellrechtliche Bedenken gegen die damit entstehende Marktmacht der Lufthansa geltend gemacht und Zugeständnisse gefordert.



Air Berlin teilte mit, auch ein anderer Käufer sei kurzfristig nicht gefunden worden. Der Flugbetrieb von Niki werde ab sofort eingestellt. Nach der Insolvenzanmeldung rief die österreichische Gewerkschaft Vida zu Krisengesprächen auf. Angesichts der Gefahr für rund 1.000 Jobs müsse es rasche Lösungen geben, um die Flugzeuge in der Luft zu halten, sagte der Vorsitzende des Vida-Fachbereichs Luftfahrt, Johannes Schwarcz.

Air Berlin warf der EU-Kommission vor, ihre Position sei nicht nachvollziehbar. Der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus kritisierte, das Scheitern des Niki-Verkaufs und die Insolvenz der Niki Luftfahrt GmbH seien "höchst ärgerlich und wären vermeidbar gewesen". Lufthansa habe als einziger Bieter Lösungen für komplexe Themen aufgezeigt.



Air Berlin habe nach den ersten Bedenken der EU-Kommission erneut Kontakt zu potenziellen Interessenten wie Thomas Cook und der British-Airways-Mutter IAG aufgenommen, sagte Kebekus. Weder von IAG noch von Thomas Cook seien passende Angebote gekommen. Die Kommission habe also gewusst, "dass es gar keine Alternative zum Verkauf der Niki an die Lufthansa gab", sagte Kebekus. Die Kommission erreiche mit dem "unkontrollierten Zusammenbruch" des österreichischen Ferienfliegers "das genaue Gegenteil dessen, was sie beabsichtigt".



Für den Fall, dass mit einer Einstellung des Flugbetriebs Reisende stranden, kündigte die österreichische Regierung die Rückholung von Passagieren aus dem Ausland an. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sollen in diesem Fall Austrian Airlines oder andere Fluggesellschaften beauftragt werden, die nötigen Zahlungen werde die österreichische Regierung vorfinanzieren. Details müssten aber noch geklärt werden.



Air Berlin hatte zuletzt erklärt, man prüfe nach eigenen Angaben derzeit "Verwertungsalternativen" für Niki. So hatte nach dem Rückzug der Lufthansa der frühere Rennfahrer und Gründer der Fluggesellschaft, Niki Lauda, Interesse bekundet. "Ich bin interessiert und würde mich darum kümmern", sagte er. Bereits zuvor hatte Lauda im Rahmen einer Bietergemeinschaft Interesse an der Air-Berlin-Tochter signalisiert, war aber gescheitert. Laut dem Gläubigerausschuss kam für die Rettung von Niki nur Lufthansa in Frage. Niki ist bereits seit Monaten von der Lufthansa abhängig, der Konzern hat die Air-Berlin-Tochter bisher mit einem zweistelligem Millionenbetrag unterstützt.

Rückzahlung von Regierungskredit gefährdet

In den vergangenen Monaten hatten auch die Unternehmen Thomas Cook und der British-Airways-Mutterkonzern IAG Interesse an Niki gezeigt. An dem Erwerb der anderen Air-Berlin-Tochter LG Walter solle hingegen festgehalten werden, teilte Lufthansa mit. Auch diesem Kauf muss die EU-Kommission jedoch zustimmen.

An dem Verkauf der Überreste von Air Berlin hängt auch der Kredit von 150 Millionen Euro, den die Bundesregierung der insolventen Fluggesellschaft im August gewährt hatte. Damit sollte Air Berlin den Flugbetrieb bis Ende November aufrecht erhalten.



Regierungssprecher Steffen Seibert sagte: "Alternative Käufer für Niki standen und stehen bis heute nicht zur Verfügung, trotz allerlei öffentlicher Ankündigungen und intensiven Bemühens des Generalbevollmächtigten von Air Berlin." Damit könnte der Kredit, für den die Bundesregierung bürgt, nur zum Teil an die KfW zurückgezahlt werden. Auch der Generalbevollmächtigte Kebekus sagte, eine vollständige Rückzahlung des KfW-Kredits in Höhe von 150 Millionen Euro sei "unwahrscheinlicher geworden". Seibert ergänzte, die Bundesregierung werde alles tun, um den Schaden für die Steuerzahler zu begrenzen.

Der Kredit für die insolvente Air Berlin war umstritten. Ryanair-Chef Michael O'Leary hatte die Staatshilfe beispielsweise als indirekte illegale Hilfe für die Lufthansa kritisiert. Die EU-Kommission hatte den Kredit gebilligt, allerdings unter Bedingungen: Er sollte nur in Tranchen ausbezahlt werden, außerdem müsse die Bundesregierung sicherstellen, dass der Kredit vollständig zurückgezahlt oder ein Abwicklungsplan vorgelegt werde.