Die chinesische Regierung hat mit einer neuen Regelung auf die US-Steuerreform und die Abschwächung der Auslandsinvestitionen in China reagiert. Das Finanzministerium kündigte an, dass ausländische Unternehmen ihre Gewinne vorerst nicht mehr versteuern müssten, wenn sie diese unter bestimmten Bedingungen wieder im Land investierten. Der Schritt solle ausländische Investitionen in China wieder stärken. Die Regelung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2017. Damit können auch für das auslaufende Jahr Erstattungen geltend gemacht werden. China wolle aktiv ausländische Investitionen nutzen, fördern und ihre Qualität verbessern, teilte das Ministerium mit.

Um von der Steuer ausgenommen zu werden, müssen ausländische Unternehmen aber bestimmte Voraussetzungen für ihre neuen Investitionen erfüllen. Sie müssen beispielsweise in die Industrien investieren, die von der chinesischen Regierung besonders gefördert werden. Die ausländischen Investitionen waren in den ersten zehn Monaten dieses Jahres nur um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Im November legten sie aber um 90 Prozent zu, so dass China nun für die ersten elf Monate einen durchschnittlichen Investitionszuwachs von 9,8 Prozent vorweisen kann.



Die kürzlich verabschiedete Steuerreform von US-Präsident Donald Trump erhöhte aber den Druck auf das Land. Durch die Reform haben US-amerikanischen Unternehmen Vorteile, wenn sie ihre Gewinne durch Operationen im Ausland ins Heimatland zurückführen. Außerdem senken die Neuerungen die Kosten für Unternehmen in den USA und machen das Land als Unternehmensstandort attraktiver. Infolgedessen befürchtete Peking, dass Kapital aus China abfließen könnte oder sich einige US-amerikanische Firmen vielleicht sogar aus dem Land zurückziehen könnten. Auch in Deutschland hatten Industrie und Unternehmen zuletzt Reformen als Reaktion auf die US-Steuerreform gefordert.

Laut jüngsten Umfragen haben sich die Bedingungen für ausländische Unternehmen in China verschlechtert. Demnach beanstandeten Unternehmer den lokalen Protektionismus, mangelnden Marktzugang, steigende Kosten, besonders auch für Personal, und einen unfairen Verdrängungswettbewerb. Auch deutsche und andere europäische Unternehmen halten sich mit neuen Investitionen in China derzeit zurück.