Das Land Hessen hofft auf einen Millionengewinn durch den Verkauf von einigen Bitcoin, die es vor Jahren beschlagnahmt hat. Schon in den nächsten Tagen will das Land die Internetwährung veräußern. Das sagte der Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität in Gießen, Benjamin Krause, dem Tagesspiegel. Damit wolle man einem möglichen Wertverfall zuvorkommen.

Bei einer Razzia, die 2014 zur Schließung des Onlinedrogenmarktplatzes Hydra führte, waren dem Bericht zufolge 126 Bitcoin beschlagnahmt worden. Damals hatten sie einen Wert von knapp 50.000 Euro. Inzwischen sollen sie 1,9 Millionen Euro wert sein. Nun will Hessen sie rasch verkaufen, bevor der Kurs womöglich wieder einbricht. Dazu würden die Bitcoin laut Krause wie verderbliche Güter behandelt und im Rahmen einer Notveräußerung verkauft. Falls die Blase nicht vorher platzt, wird es der bislang größte Verkauf von Bitcoin durch deutsche Behörden sein. Dazu braucht es nur noch ein paar bürokratische Schritte, dann wird die Währung auf Bitcoin.de angeboten, dem einzigen regulierten Handelsplatz in Deutschland.



Bitcoin Wie kann ich Bitcoin nutzen? Auf dem Rechner muss ein Client installiert werden, ein Programm zum Verwalten der Währung. Beispielsweise Multibit, Electrum oder Armory. Es gibt sie auch für Android- und Apple-Smartphones. Um ein Konto zu eröffnen, braucht es keine persönlichen Angaben. Das Programm erzeugt eine Datei namens "Wallet", die Geldbörse. Außerdem kreiert es einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient als Adresse und sieht beispielsweise so aus: 1EQodj2MkD6iL5X4MZ7Pc6kWMArF7moW6E. Ihn gibt der Nutzer wie eine Kontonummer demjenigen, mit dem er handeln oder von dem er Bitcoin empfangen will. In einer Wallet können mehrere Bitcoin-Adressen verwaltet werden. Jede Transaktion ist anschließend in der sogenannten Blockchain sichtbar. Da nur die Adressen, aber keine weiteren Daten angezeigt werden, ist die Blockchain weitestgehend anonym. Der geheime Schlüssel ist besser nur dem Nutzer bekannt. Mit ihm weist er sich im Bitcoin-Netzwerk aus. Der geheime Schlüssel ist nötig, um Bitcoin verschicken zu können. Das geht genauso einfach wie Onlinebanking. Wird der geheime Schlüssel allerdings ausgespäht, kann das Konto leergeräumt werden. Wer Bitcoin nutzen will, muss sich also damit beschäftigen, solche Schlüssel sicher zu verwahren und zu nutzen. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Alternativen wie Litecoin, Peercoin oder Dogecoin funktionieren aber ähnlich. Woher bekomme ich Bitcoin? Der einfachste Weg ist, sie zu kaufen. Spezielle Börsen bieten aktuelle Tauschkurse und verkaufen Bitcoin gegen eine Gebühr. Mehr zu den ersten Schritten steht hier. Wer Bitcoin in Dollar, Euro oder Yen umtauschen will, kann das ebenfalls über diese Börsen tun. Auch das kostet selbstverständlich Gebühren. Manche Anbieter laden das eingewechselte Geld auf Debitkarten. Deren Guthaben kann sich der Besitzer dann an Bankautomaten auszahlen lassen oder gleich einen speziellen Bitcoin-Automaten nutzen. Andere überweisen es. Der Kurs von Bitcoin kann sich schnell ändern. Die meisten Transaktionen werden nur mit Bruchteilen eines Bitcoin durchgeführt. Der zweite Weg ist, Bitcoin selbst zu erzeugen, "Mining" genannt. Die Kapazität des eigenen Rechners wird dabei über das Internet zur Verfügung gestellt. Viele Rechner zusammen erledigen gemeinsam komplexe Rechenaufgaben. Als Ergebnis werden Bitcoin geschaffen und anschließend unter den beteiligten Rechnern verlost. Zum Geldverdienen taugt das nur bedingt. Die Aufgaben sind so komplex, dass ein handelsüblicher Rechner allein dazu mehrere Jahre brauchen würde. Wer will, kann sich spezialisierte Mining-Rechner mieten oder kaufen. Was sind die Probleme? Bitcoin sind eine vergleichsweise neue Idee und bringen immer wieder neue Dienste und Anwendungen hervor. Immer mehr Onlineshops akzeptieren die Kryptowährung. Wie alle neuen Ideen stellen sie bewährte Systeme infrage und werfen technische, aber auch viele rechtliche Probleme auf. So gelten sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht einmal klar, ob sie juristisch Eigentum sind. Denn sie lassen sich nicht wirklich stehlen – der "Dieb" späht lediglich einen Codeschlüssel aus und tätigt damit eine Überweisung. Technisch ist es unmöglich, Zahlungen rückgängig zu machen, das System verhindert, dass der Sender sie wie eine Überweisung stornieren kann. Für Käufer bedeutet das ein höheres Risiko als bei bisherigen Systemen, für Verkäufer ein geringeres. Da die Identität bei Überweisungen verschleiert werden kann, nutzen Kriminelle Bitcoin, beispielsweise um Steuern zu hinterziehen oder bei sogenannten Ransomware-Angriffen. Die amerikanische Finanzbehörde beobachtet die Währung daher, um Geldwäsche zu verfolgen. Wirtschaftlich ist ungeklärt, wie sich die begrenzte Geldmenge auswirkt und welche Effekte das auf Handelskurse und die Zukunft des Bargelds hat. Rückschläge gab es in der Vergangenheit einige: Große Tauschbörsen wie Mt.Gox etwa mussten Insolvenz anmelden; der Verlust bezifferte sich auf mehrere Millionen Euro.

Bitcoin ist die prominenteste und populärste der Internetwährungen und wird laut CoinMarketCap, eine Website, die Daten zu den Kryptowährungen sammelt, zurzeit mit 270 Milliarden Dollar bewertet. Mehr als 1.000 solcher Internetwährungen gibt es inzwischen. Fast wöchentlich kommen neue Währungen dazu. Die Kurse digitaler Währungen sind allerdings überhitzt. Und so mag Bitcoin zwar heute die beliebteste Kryptowährung sein, aber niemand kann sagen, ob es so bleibt oder ob sich eine andere durchsetzen wird – und Bitcoin damit wertlos werden.



Wie viele Bitcoin sich insgesamt etwa durch Beschlagnahmungen wie in diesem großen Fall im Besitz staatlicher Stellen befinden, ist bislang nicht bekannt. Das Bundeskriminalamt (BKA) will aber Daten dazu zusammentragen, heißt es in dem Bericht. In der Kriminalstatistik nächstes Jahr wolle das BKA erstmals auch beschlagnahmte Bitcoin ausweisen. Und die Behörde aus Gießen entwickelt gerade ein standardisiertes System, das es auch anderen Kollegen in Hessen künftig einfacher machen soll, beschlagnahmte Bitcoin zu veräußern.