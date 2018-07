Trotz der Krise in den deutsch-türkischen Beziehungen hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr deutlich mehr Exporte in die Türkei finanziell abgesichert als im Vorjahr. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Alexander Neu hervor. Demnach wuchs der Umfang der sogenannten Hermes-Bürgschaften um knapp ein Drittel auf 1,45 Milliarden Euro.



Die Bürgschaften sollen deutsche Exportunternehmen vor Verlusten durch ausbleibende Zahlungen ihrer ausländischen Geschäftspartner schützen. Die Türkei zählt zu den Ländern, für die diese Absicherungen am stärksten in Anspruch genommen werden. Im Zuge ihrer strengeren Türkei-Politik hatte die Bundesregierung eine Deckelung der Hermes-Bürgschaften eingeführt. Diese sollten insgesamt nicht mehr als 1,5 Milliarden Euro erreichen.



Wie aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums hervorgeht, wurde diese Obergrenze 2017 fast erreicht. Allerdings war sie ohnehin schon so hoch angesetzt worden, dass sie deutlich über der Bürgschaftssumme von 1,10 Milliarden Euro aus dem Vorjahr lag. "Die Deckelung der Hermes-Bürgschaften war in Wirklichkeit keine Sanktion", kritisiert Linken-Politiker Neu die Maßnahmen. "Die Bundesregierung denkt gar nicht daran, die Wirtschaftsbeziehungen zur Türkei zu beeinträchtigen."



Wird die Deckelung verlängert?

Das sieht auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertags (DIHK) so. "Die Deckelung der Hermes-Bürgschaften war vor allen Dingen ein politisches Signal und weniger ein hartes Sanktionsinstrument", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Zugleich berichtete er von längeren Bearbeitungszeiten der Anträge, wodurch sich die Exportgeschäfte verzögert hätten. Negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder ergaben sich demnach aber nicht. Im Gegenteil: Nach einem Einbruch bei den deutschen Exporten in die Türkei von minus zehn Prozent im ersten Halbjahr kam es laut DIHK im weiteren Verlauf des Jahres zu einer Erholung. Im vierten Quartal 2017 schließlich – also nach der Hermes-Deckelung – seien die Ausfuhren "unter dem Strich sogar schon wieder auf dem aufsteigenden Ast" gewesen, sagte Treier.

Ob die Hermes-Deckelung für 2018 beibehalten wird, ist noch unklar. "Die Entscheidung über eine etwaige Obergrenze für das Jahr 2018 obliegt einer neuen Bundesregierung", heißt es in der Antwort von Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig (SPD). Ohnehin entspannen sich die deutsch-türkischen Beziehungen seit der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel wieder. Der DIHK hofft auf ein Wachstum von etwa fünf Prozent bei den Exporten in diesem Jahr.