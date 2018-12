Swapnil Patkar holt den Kartenleser aus der Schublade. Eigentlich ist das nur Show, er legt das Gerät gleich wieder zur Seite: "Wir haben seit ein paar Tagen Serverprobleme", entschuldigt sich der Kioskbesitzer. Seine Kundin schuldet ihm zehn indische Rupien für ein paar Kekse, etwa 13 Cent. Ranjit Savarkar, der auch im Laden ist, kann aushelfen: "Wir machen das trotzdem ohne Bargeld", sagt er, zückt sein Smartphone, öffnet eine App und überweist das Geld für die Kundin. Die zehn Rupien schuldet sie jetzt ihm.



Hier in Dhasai im indischen Bundesstaat Maharashtra sollte das eigentlich besser funktionieren. Es war Ende 2016 das erste bargeldlose Dorf des Landes. Seitdem haben der Händler Patkar und der Initiator Savarkar wohl Dutzenden Reportern gezeigt, wie hier bezahlt wird. Die Journalisten pilgern an diesen Ort, weil sie sehen wollen, was Premierminister Narendra Modi seit mehr als einem Jahr als Cashless India bewirbt. In den Zeitungen war damals das Foto einer Menschenmenge zu sehen, alle hielten ihre Bankkarten hoch, mittendrin der Finanzminister von Maharashtra – die Inszenierung war perfekt.

Ja, richtig, die größte Demokratie der Welt schafft das Bargeld ab. Jedenfalls ist das der Plan. Er ist Teil einer großen Digital-India-Kampagne, 2015 von der Regierungspartei BJP ausgegeben. Sie will damit die Verwaltung des Landes digitalisieren und die gesamte Bevölkerung ins Internet bringen, bisher hat nur etwa ein Drittel Zugang. Und die Banknoten sollen auch weg.

Als Premier Modi im November 2016 unangekündigt in einer Fernsehansprache alle 500- und 1.000-Rupien-Scheine für ungültig erklärte – rund 86 Prozent des indischen Bargeldumlaufs –, war die Idee nicht völlig exotisch. Frankreich, Griechenland und auch die EU haben längst Obergrenzen für Bargeldzahlungen eingeführt. Experten rechnen damit, dass Schweden seinen letzten Schein 2025 drucken wird. Nur: Indiens Wirtschaft basiert zu fast 80 Prozent auf Bargeld. Gerade einmal die Hälfte der Bevölkerung besitzt ein Bankkonto. Die Regierung hat in den vergangenen Jahren zwar mehr als 300 Millionen Menschen ein kostenloses Konto verschafft, aber rund jedes zweite davon wurde nach der Eröffnung nie wieder genutzt.

"Die indische Elite ist gesetzlos"

Modi begründete die radikale Abschaffung des Bargelds mit dem Kampf gegen Korruption und Schwarzgeld, gegen Steuerhinterziehung und Terrorismus – all jene Dämonen also, die das ganze Land am Aufstieg hindern. Dass dieses Argument stimmt, bezweifeln viele Experten. Arun Kumar etwa, der als emeritierter Professor Vorlesungen über Indiens Schattenwirtschaft hält, auch in den USA: "In den Köpfen der Menschen ist Schwarzgeld gleich Bargeld", sagt er. "Das ist falsch." Ein Großteil des Schwarzgelds sei in Immobilien investiert oder liege auf ausländischen Konten. Während die ungültigen Scheine inzwischen fast vollständig aus dem Umlauf verschwunden sind, hat sich das indische Vermögen in Steueroasen laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zwischen 2007 und 2015 fast verdoppelt. "Technologie allein ist nicht die Lösung, es sind die Menschen dahinter", sagt Kumar. "Die indische Elite ist gesetzlos. Um wirklich etwas zu ändern, müssen sich starke Bürgerbewegungen bilden."

Die ersten Erfahrungen mit der Abschaffung der Banknoten waren ernüchternd. Wochenlang standen die indischen Bürger vor den Bankfilialen Schlange, manche kollabierten in der Hitze, es gab Tote. Arbeiter bekamen keinen Lohn, Hausfrauen konnten kein Essen kaufen, die Wirtschaft brach ein und hat sich bis heute nicht richtig erholt. Trotzdem unterstützten viele die Reform des Premiers, weil er Ordnung versuchte, wo Chaos herrschte. Die Armen hatten ohnehin kein Geld, also keine zusätzlichen Probleme. Andere trugen die Unannehmlichkeiten wie eine Waffe: In den Schlangen vor den Banken klopften sie sich auf die Schultern, waren Modis Soldaten im Kampf gegen jene, die sich am Land bereichern, statt ihm zu Größe zu verhelfen. Und die Regierung trieb Cashless India weiter voran, eröffnete unter anderem eine Lotterie mit großen Gewinnen: Wer mit Karte oder einer der vielen Apps zahlte, nahm automatisch daran teil. Überall im Land wurden bargeldlose Orte zu Vorzeigeprojekten der Kampagne.

In Dhasai hat es sich Ranjit Savarkar zur Aufgabe gemacht, die bargeldlose Zukunft ins Dorf zu bringen. Wer aus dem lauten Mumbai in diese Landidylle fliehen will, nimmt die Autobahn NS22 nach Osten. Nach etwa 45 Kilometern, kurz hinter der nächsten großen Stadt Kalyan, bricht das Handynetz ab, zumindest für die Kunden des zweitgrößten Anbieters Airtel. Danach wird auch die Straße holpriger, für die insgesamt 100 Kilometer nach Dhasai braucht man gut drei Stunden. Grüne Reisfelder leuchten in der Monsunhitze, Mangobäume strecken ihre grünen Arme über die Straße.

Savarkar pendelt diese Strecke mindestens zweimal die Woche. In Dhasai leitet er eigentlich ein Jungeninternat, in Mumbai betreut er die Geschäfte einer Stiftung. Modis Reform hält er für einen mutigen Schritt. Den Menschen im Dorf will er helfen, an ihr Geld zu kommen. "Ich habe mich gefragt, warum sie nicht einfach mit ihren Bankkarten zahlten, statt Bargeld abzuheben", sagt er. Als er darüber mit einigen Händlern sprach, war die Antwort einfach: Keiner besaß einen Kartenleser.