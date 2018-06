Mit der schwarzen Null bringt man vor allem eine Person in Verbindung: den ehemaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Er schaffte es, den Bundeshaushalt über vier Jahre hinweg ohne Neuverschuldung zu führen. Dieses Ziel hat auch eine neue große Koalition – so sie denn regieren darf. Die Bundesbank befürwortet das, warnt aber zugleich vor möglichen Spätfolgen.



Es sei zwar zu begrüßen, dass auch weiterhin ein ausgeglichener Haushalt angestrebt werde und solide Staatsfinanzen somit weiterhin ein hohes Gewicht erhielten, heißt es im Bundesbankmonatsbericht. Der Verzicht auf eine Nettokreditaufnahme sei allerdings nicht ganz unproblematisch: Durch einen strikten Sparkurs könnten nämlich haushaltsbelastende Projekte vorübergehend mit konjunkturellen Überschüssen und Rücklagen finanziert werden. "So kann es zu einer prozyklischen und nach Abbau der Rücklagen erratischen Haushaltspolitik kommen", warnen die Bundesbankvolkswirte.

Ver.di-Chef Frank Bsirske hatte die künftige Bundesregierung jüngst aufgefordert, die Politik strenger Haushaltsdisziplin aufzugeben. Es sei aus seiner Sicht dringend notwendig, die Investitionsstaus im Bildungssektor, dem Wohnungsbau oder der Infrastruktur zu beseitigen. Auch der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, hatte gesagt, eine neue große Koalition komme nicht umhin, die schwarze Null aufzugeben.



Positive Entwicklung

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Lage in Deutschland weiterhin gut. Die Bundesbank rechnet 2018 mit einem Konjunkturboom. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Hochkonjunkturphase", heißt es in dem Monatsbericht der Notenbank. Die gefüllten Auftragsbücher der Industrie und die gute Stimmung in der gesamten Wirtschaft sprechen aus Sicht der Notenbank dafür, dass das hohe Expansionstempo von 2017 nach dem Jahreswechsel anhält.



Die deutsche Wirtschaft war im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 2,2 Prozent gewachsen. Es war das stärkste Plus seit 2011. Der deutsche Staat nahm dank des Konjunkturbooms und niedriger Arbeitslosigkeit erneut mehr Geld ein, als er ausgab. Auf 38,4 Milliarden Euro summierte sich der Überschuss bei Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen.