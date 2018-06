Der US-Präsident Donald Trump verkündete auf Twitter, dass er Australien von den geplanten US-Importzöllen auf Aluminium und Stahl ausnehmen wolle. Er habe bereits mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull darüber gesprochen.

Turnbull sei "sehr fairen und beiderseitigen Militär- und Handelsbeziehungen verpflichtet", so der US-Präsident. "Wir arbeiten sehr rasch an einem Sicherheitsabkommen, damit wir unserem Verbündeten, der großen australischen Nation, keine Stahl- oder Aluminiumzölle aufbürden müssen!"

Treffen mit EU-Handelskommissarin

Auf eine derartige Regelung drängen auch andere Industriestaaten. Am Samstag treffen sich die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in Brüssel. Der japanische Handelsminister Hiroshige Seko wird ebenfalls erwartet, hieß es vorab. EU-Vizekommissionspräsident Jyrki Katainen hatte angekündigt, dies werde das erste von mehreren Gesprächen.



Trump hatte am Donnerstag im Weißen Haus zwei Proklamationen unterzeichnet, wonach binnen 15 Tagen Zölle in Höhe von 25 Prozent auf eingeführten Stahl und von zehn Prozent auf Aluminium in Kraft treten sollen.

Bislang sind nur die Nachbarländer Kanada und Mexiko von den Zöllen ausgenommen. Alle anderen Länder lud Washington am Donnerstag zu Einzelfallverhandlungen ein. Sollten sie nachweisen können, auf andere Art zur nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten beizutragen, könnten auch sie Nachlässe erhalten.