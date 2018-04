Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will eine Erhöhung von Hartz IV prüfen. Das kündigte er im Interview mit der ZEIT an. "Ich schaue mir das an, was wir bei den Grundsicherungssätzen tun können", sagte Heil. So gehe es ihm darum, die "Lebensperspektiven der Menschen" zu verbessern.

Hubertus Heil ist in der neuen Regierung als Arbeitsminister für die Ausgestaltung der Hartz-Regelungen zuständig. Neben einer Erhöhung der Regelsätze will Heil auch prüfen, "welche Sanktionen noch sinnvoll sind". So hält Heil zwar Kürzungen für sinnvoll, weil die Gesellschaft eine Gegenleistung erwarten dürfe, allerdings ist er dagegen, dass "für Jüngere strengere Regeln gelten als für Ältere" oder Kürzungen von Wohngeld zu Obdachlosigkeit führen. Derzeit können Hartz-IV-Empfängern die Bezüge gekürzt werden, wenn sie nicht ihre Mitwirkungspflichten erfüllen und sich etwa um einen neuen Job bemühen.

Begriff "Hartz IV" ist "polarisierend und vergiftend"

Im Interview mit der ZEIT äußerte sich Heil auch kritisch zu dem Begriff "Hartz IV". Dieser sei "polarisierend und vergiftend" und stehe "inzwischen für ein bestimmtes Menschenbild, für eine Spaltung der Gesellschaft". Es sei wichtig, dass dieser Begriff verschwinde. Allerdings dürfe nicht der "Eindruck entstehen, dass wir nur den Namen ändern und nicht auch den Inhalt", ergänzte Heil.



Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gesagt, dass nach seiner Einschätzung Hartz IV zum Leben ausreiche. Damit löste er eine gesellschaftliche Diskussion über die Grundsicherung aus. So hatte unter anderem der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), die Einführung eines solidarischen Grundeinkommens vorgeschlagen. Die neue Große Koalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, Langzeitarbeitslose besser zu fördern.