Griechenland kann nach Einschätzung der Eurogruppe am 21. Juni ein Abkommen erreichen, um das Hilfsprogramm zu beenden. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici sagte während eines Treffens der Euro-Finanzminister in Sofia, die Regierung in Athen sei dabei, seine Reformverpflichtungen zu erfüllen. Es seien aber immer noch einige Anstrengungen zu erfüllen. EU-Inspektoren würden im Mai eine letzte Prüfung vornehmen. "Wir werden immer fordernd sein", sagte er. Besorgt sei man aber nicht.

Griechenland wurde seit 2010 mehrfach vor dem Staatsbankrott bewahrt. Das dritte Hilfsprogramm der Euro-Länder im Umfang von bis zu 86 Milliarden Euro läuft am 20. August aus. Angesichts der Stabilisierung der Wirtschafts- und Haushaltslage soll das Land dann wieder finanzielle eigenständig werden.



Dennoch planen Griechenlands Gläubiger, dem Staat einen Finanzpuffer für die Zeit nach dem Ende des Programms zu gewähren. Die Abschlusszahlung aus dem auslaufenden Paket könne einen "beträchtlichen" Betrag hierfür enthalten, sagte der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling. Nach Angaben aus Kreisen der Eurozone wird ein Betrag von zehn bis zwölf Milliarden Euro diskutiert.

Schuldenerleichterungen in Aussicht

Der Geldpuffer sei wichtig für das weiterhin hoch verschuldete Land, um wieder "vollen Zugang" zu den Finanzmärkten zu erhalten, sagte Eurogruppenchef Mário Centeno. Die Mittel würden voraussichtlich auch länger als bei anderen Staaten üblich zur Verfügung gestellt. Centeno nannte einen Zeitraum "von bis zu 18 Monaten". Üblich sind zwölf Monate. Endgültige Entscheidungen zu Umfang und Dauer sind aber noch nicht gefallen.



Centeno stellte Griechenland außerdem Schuldenerleichterungen in Aussicht. Die endgültige Entscheidung darüber werde zum Ende des Programms getroffen, sagte Centeno. Es gebe bereits einige Ideen, wie das Land entlastet werden könne, sagte auch EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Eine davon sei etwa, Schuldenerleichterungen an künftiges Wirtschaftswachstum zu koppeln.

Im vergangenen Jahr hatten die Euro-Finanzminister bereits durch eine Reihe technischer Maßnahmen die Kosten für den griechischen Schuldendienst reduziert. Zudem wurden Rückzahlungszeiträume für Kredite gestreckt. Ein Schuldenschnitt war und ist allerdings nicht im Gespräch.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach sich am Donnerstag bei einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras für einen Abschluss des dritten internationalen Rettungsprogramms ohne anschließende Aufnahme eines weiteren Kredits aus.