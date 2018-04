Die Kanzlerin trifft am Freitag US-Präsident Donald Trump, um über die geplanten US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu sprechen, die auch Europa treffen könnten. Die EU plant bereits Gegenmaßnahmen. Rolf Langhammer ist Experte für Internationale Handelspolitik am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und rät von neuen EU-Importzöllen ab.

Keine Frage: Die EU-Mitgliedsstaaten und ihre Volkswirtschaften sind als Folge ihrer großen Investitionen in den USA und China und wegen der international vernetzten Produktions- und Absatzketten von einem möglichen Handelskonflikt der beiden Länder stark getroffen.

Doch nun selbst die Zollmauern hochzuziehen oder damit zu drohen, entschärft den Konflikt nicht. Im Gegenteil: Dies vergrößert den Schaden nur. Die EU sollte stattdessen prüfen, die Zölle zu senken. Sie selbst hätte davon wirtschaftliche Vorteile, wie das Beispiel der Zölle auf Autoimporte zeigt.

Im Vergleich zum durchschnittlichen Importzoll von etwa vier Prozent auf Industriegüter ragen die Zölle auf Autoimporte aus den USA mit zehn Prozent heraus. US-Präsident Donald Trump hängt sich an diesen zehn Prozent auf und kritisiert sie – dabei stammen die Zölle aus einer anderen Zeit und richteten sich damals nur gegen japanische Autoimporte: Sie wurden vor einem Vierteljahrhundert in der letzten multilateralen Liberalisierungsrunde (Uruguay-Runde) verhandelt. Sie sollten einzelnen Märkten wie Italien und Frankreich die Handelsliberalisierung erleichtern, indem sie die Folgen für deren Autoproduktionen übergangsweise abmilderten. Die USA stimmten der EU-Politik damals zu, weil ihnen Importerleichterungen in der Landwirtschaft wichtiger waren, als Autos in die EU zu liefern. Davon spricht heute keiner mehr.

Rolf J. Langhammer Der Ökonom arbeitet am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und war bis 2012 dessen Vizepräsident.

Es stünde der EU gut zu Gesicht, diese Importzölle einseitig zu senken. Trump fordert genau dies, allerdings mit der Begründung, die USA hätten auch wegen der niedrigeren Importzölle auf Autos eine negative Handelsbilanz mit Europa. Das ist natürlich ökonomisch haltlos und die EU sollte auf diese populistische Argumentation nicht eingehen.

Es gibt andere, gewichtigere Gründe für die EU, im Eigeninteresse die Zölle auf Autoimporte zu senken. Denn Spitzenzölle verhindern den absehbaren und notwendigen Strukturwandel in der europäischen Autoindustrie. Im vergangenen Vierteljahrhundert haben sich die grenzüberschreitenden Lieferketten erheblich ausgeweitet. Plattformproduktionen und unternehmensübergreifende Kooperationen von Firmen wie Renault und Nissan sind an die Stelle nationaler Sichtweisen getreten, die noch die Zollpolitik der Uruguay-Runde bestimmten. In diesen Lieferketten sind die Unterschiede zwischen Zöllen auf Vorleistungen und Endprodukte maßgeblich für den effektiven Schutz, den die Wertschöpfungsstufen zwischen Vor- und Endprodukten genießen.

Zölle schützen die Montageleistung

In der EU liegt etwa der durchschnittliche Zoll auf Transportausrüstungen (Vorleistungen) bei etwa vier Prozent, der auf fertigen Autos bei zehn Prozent. Dies bedeutet, dass die anschließende Montage einen höheren effektiven Zollschutz genießt, als es der nominale zehn Prozentzoll vermuten lässt. Dies gilt insbesondere für die deutsche Autoindustrie, da sie in besonderem Maße Vorleistungen aus EU-Ländern zollfrei im Rahmen des Binnenmarktes importiert und hier montiert.

Die deutsche Produktion wird also durch die Zollstruktur besonders montagelastig und arbeitsintensiv. Dies ist ein Hemmnis beim bevorstehenden Strukturwandel hin zu neuen Antriebstechnologien wie Elektromotoren und anderen Vorleistungen. Hier wird es darauf ankommen, eine wettbewerbsfähige Produktionskapazität für Speicher und Kommunikationsausrüstungen, also typische Vorleistungen, aufzubauen. Nur so kann die europäische Autoindustrie mit neuen Wettbewerbern wie China mithalten. Knappe Arbeitskräfte würden nicht unnötig und ineffizient in überkommenen Montagetätigkeiten alten Stils gehalten.

Wettbewerbsfähigkeit fördern

Ein Weg dahin ist die Senkung des Zolls auf Fertigautos auf das Niveau der Zölle von Vorleistungen. Dies würde die Vorleistungen nicht mehr gegenüber den Endprodukten benachteiligen und Anreize geben, Arbeitskräfte in anderen Tätigkeiten als der Automontage zu beschäftigen. Ein derartiger einseitiger Schritt wäre also nicht nur ein glaubwürdiger Beitrag zur Entspannung im Handelskonflikt und ein Angebot an alle Partner, mit eigenen Liberalisierungsmaßnahmen zu folgen. Er würde vor allem die Wettbewerbsfähigkeit einer neuen europäischen Autoproduktion vor dem Hintergrund des enormen technologiebedingten Strukturwandels wesentlich fördern. Wenn ein investitionshemmender Handelskonflikt damit auch noch entschärft würde, wäre allen geholfen.