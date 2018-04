Es ist genug. Am 20. August diesen Jahres sollte die Europäische Union die unglücklichste Ära in ihrer hoffentlich noch jungen Geschichte beenden. An diesem Tag läuft das dritte Hilfsprogramm für Griechenland aus, seit acht Jahren steht das Land unter Finanzverwaltung der Währungsunion. Wie der Ausstieg aus dem Programm gelingen kann, darüber haben die Euro-Finanzminister gerade im bulgarischen Sofia beraten. Einige von ihnen trauen der Sache aber nicht. Vor allem das Berliner Finanzministerium will die Kontrolle über die Finanzen in Athen nicht so schnell aufgeben.



Dabei gibt sich der Sozialdemokrat und neue deutsche Finanzminister Olaf Scholz vor seinen europäischen Kollegen gelassen. "Es kann heute einen viel optimistischeren Blick auf Griechenland geben als vor ein paar Jahren", sagte Scholz in Sofia. Sein Apparat sendet aber andere Signale, wie aus Kreisen des Finanzministeriums seit einigen Tagen verlautet. Streitpunkt ist weiterhin eine Entlastung für Griechenland bei der Rückzahlung der Schulden. Diese wurde dem Land schon seit Jahren versprochen, das Versprechen wurde aber nur in kleinem Format eingelöst.

Dabei hat sich die aktuelle Regierung in Athen anders als alle ihre Vorgängerinnen an die Vorgaben der Geldgeber gehalten und das Sparprogramm umgesetzt. Griechenland nimmt schon lange keine neuen Schulden mehr auf und der Staat erwirtschaftet mehr Geld, als er ausgibt. Der Primärüberschuss lag zuletzt bei mehr als vier Prozent. Doch die Wirtschaft wächst zu langsam, ebenso langsam sinkt die Arbeitslosigkeit. Das bringt dem Staat auf Dauer nicht genügend Einnahmen, um einen gesunden Haushalt führen zu können. Die bisherigen Erfolge wurden nur durch striktes Sparen und hohe Steuern erzielt, was wiederum den Unternehmen und privaten Konsumenten zu wenig Spielräume lässt. Griechenland ist nach Bulgarien das zweitärmste Land in der EU. Das meldete vor wenigen Tagen die Brüsseler Statistikbehörde Eurostat. 21 Prozent der Bevölkerung mangelt es an grundlegenden Dingen wie Essen und Heizstoff. Das darf so nicht weitergehen, vorausgesetzt man verfolgt noch einen gemeinsamen Wohlfahrtsgedanken in der EU.



Etwas mehr Vertrauen, bitte!

Ministerpräsident Alexis Tsipras hat immer wieder klargestellt, wie er sich die Zeit nach dem Sommer vorstellt. Weitere Kontrolle über den Haushalt von außen sei nicht erwünscht, dennoch wolle sich seine Regierung an die vereinbarten Ziele halten. Um diese Haushaltsziele zu erreichen, benötige sein Land aber eine neue Schuldenvereinbarung. Die hat ihm EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bis zum Eurogipfel am 21. Juni in Aussicht gestellt. "Wir müssen einen Mechanismus finden, der die Schuldenlast erleichtert", sagte Moscovici. Die Gläubiger müssten "Solidarität" zeigen, um die Erholung Griechenlands abzusichern. Deutschland sollte sich diesem Appell annehmen, wenn es eine weitere Erosion der europäischen Idee verhindern möchte.

Wie dieser Mechanismus aussehen könnte, wird schon seit Jahren diskutiert. Der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis etwa schlug vor, die Rückzahlung der Kredite an das Wirtschaftswachstum zu koppeln. In guten Zeiten würde Griechenland mehr zurückzahlen, in schlechten weniger, und das über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Im Berliner Finanzministerium jedoch wehrt man sich gegen einen solchen Automatismus, weil er zu riskant erscheint. Es solle stattdessen regelmäßig Kontrollen geben wie bisher, indem Inspekteure der Geldgeber die Bücher in Athen überprüfen, bevor man Erleichterungen einräumt. Selbstständigkeit sieht anders aus.

In den kommenden Wochen bis Ende Juni wird sich entscheiden, ob die Ära der Griechenland-Krise zu einem Ende oder endlos weiter geführt wird. Sicherlich bleibt für die Gläubiger die Ungewissheit, dass sich in den kommenden dreißig bis vierzig Jahren, in denen Griechenland seine Schulden zurückzahlen muss, politisch einiges in Athen ändert und eine neue Regierung sich den festgelegten Haushaltszielen nicht mehr verpflichtet fühlen könnte.

Andererseits hat jede und jeder in diesem Land in den vergangenen acht Jahren erfahren müssen, welche Konsequenzen es hat, wenn man die Staatsfinanzen nicht im Griff behält. Das ganze Land hat aus dieser Krise gelernt. Es ist jetzt an der Zeit, den Griechen statt nur Zwang auch wieder Vertrauen entgegenzubringen und Verantwortung zu übertragen, damit das Land wieder seine volle Souveränität innerhalb der EU zurückerlangen kann.