Herbert Diess ist neuer Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns. Der Aufsichtsrat habe den 59-jährigen VW-Markenchef an die Spitze des weltgrößten Autokonzerns mit mehr als 600.000 Beschäftigten berufen, teilte Volkswagen mit. Der bisherige Vorstandschef Matthias Müller scheide mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender aus, teilte VW mit.



Zudem beschloss der Aufsichtsrat, den Konzern umzustrukturieren. Die zwölf Fahrzeugmarken werden in drei Markengruppen zusammengefasst; insgesamt wird es künftig sechs Geschäftsfelder sowie die Region China geben. Die Nutzfahrzeugsparte wird durch die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft für einen Börsengang vorbereitet.

Durch die neue Aufteilung werde der Konzern schlanker, könne Synergien besser nutzen und schneller entscheiden, erklärte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch im Anschluss an eine Sitzung des Kontrollgremiums. Damit kommt Volkswagen auch der Forderung von Investoren nach, die schon länger bemängeln, dass der Konzern seine Kräfte besser einsetzen könnte.



Der Chefwechsel bei Volkswagen war für viele im Konzern überraschend gekommen. So war Insidern zufolge die Arbeitnehmerseite, also etwa der Betriebsrat, nicht eingebunden, als am Dienstag der Konzern eine knappe Meldung veröffentlichte, wonach es "Veränderungen im Vorstand" geben würde. "Keiner wusste was. Das ist der helle Wahnsinn, was sich da abspielt", sagte ein Konzernmitarbeiter der Agentur Reuters.

Die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch hatten Diess' Vorgänger Müller, den damaligen Porsche-Chef, Ende September 2015 als VW-Vorstandsvorsitzenden installiert, nachdem der Abgasbetrug bei VW-Dieselautos aufgeflogen und daraufhin Vorstandschef Martin Winterkorn zurückgetreten war.