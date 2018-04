Nach Ansicht der Bundesregierung werden die Ausnahmeregelungen der USA für die EU-Staaten bei den neuen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte nicht verlängert werden. "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", sagte ein Regierungsvertreter kurz vor der Reise von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Washington.



Merkel wird am Freitag mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die von Trump verhängten Strafzölle und den damit entfachten Handelsstreit gehen. Bisher treffen die Maßnahmen vor allem China. Die EU hofft dauerhaft von den Zöllen ausgenommen zu werden – die jetzige Ausnahmeregelung gilt nur bis zum 1. Mai. Merkel will eine Verlängerung der Ausnahmeregelung erreichen, um dann mit den USA über Zölle und Handelsschranken verhandeln zu können. Für den Fall, dass die Zölle auf EU-Produkte verhängt werden, haben die Europäer bereits Gegenmaßnahmen vorbereitet.



Ein Ziel des Besuches der Kanzlerin in Washington ist nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen, die "sehr guten und wichtigen" Wirtschaftsbeziehungen zu den USA "nicht nur zu erhalten sondern zu vertiefen". So will die Bundesregierung die Industriezölle mit den USA neu verhandeln. "Wir können gerne über diese Dinge wieder reden", hieß es. Dabei dürfe es jedoch nicht nur um Zölle für Autos gehen. Das sei "nicht akzeptabel", sagte der Regierungsvertreter. Demnach bevorzuge Merkel einen breiten Dialog mit den USA statt gegenseitiger Strafzölle – hiermit soll eine Eskalation im Handelsstreit verhindert werden.

Altmaier betont Rolle der WTO

Laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die EU innerhalb der nächsten Woche ihre Position im Handelsstreit abstimmen. "Wir haben eine Verantwortung dafür, dass ein unkontrollierter Wettbewerb um Zölle vermieden wird", sagte Altmaier. Insgesamt sei es wichtig, dass es eine dauerhafte Ausnahmeregelung von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium gebe. Die Bundesregierung setze sich gegen Protektionismus ein, bekräftigte der Wirtschaftsminister.



Wie Altmaier verlauten ließ, sei die Welthandelsorganisation WTO wichtiger denn je. Der US-Präsident hatte sich mehrfach kritisch über die WTO geäußert. Mit einer Beschwerde bei der Welthandelsorganisation hatte sich die EU vor gut einer Woche mögliche Vergeltungszölle gegen die USA offen gehalten. So könnten Schutzzölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans verhängt werden. In einem von der WTO veröffentlichten Dokument verlangte die Europäische Union offiziell den Start von Konsultationen mit der US-Regierung.

Die deutsche Industrie betrachtet die Entwicklung im Handelsstreit mit großer Sorge. "In Deutschland hängt jeder vierte Arbeitsplatz am Export. In der Industrie ist es sogar mehr als jeder zweite", sagte Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf. Kempf verlangte, dass Merkel Trump auffordern sollte, vollständig von den Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminium abzusehen. "Sie sollte ihm verdeutlichen, welche Risiken von den US-Maßnahmen nicht nur für die Weltwirtschaft und den Welthandel, sondern auch für die US-Wirtschaft ausgehen: Angriffe auf den Freihandel gefährden Wohlstand und Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte er.