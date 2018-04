Der Haushaltsüberschuss des deutschen Staates hat sich 2017 mehr als verdoppelt. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung nahmen 61,9 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2016 gab es einen Überschuss von 25,8 Milliarden Euro. Grund für den Anstieg ist vor allem eine Einmalzahlung der Energiekonzerne für die Entsorgung von Atommüll.

Das Statistische Bundesamt hat damit einen deutlich höheren Wert errechnet als in den Zahlen der EU-Kommission. Diese hat die Einmalzahlung der Atomkonzerne nicht berücksichtigt und kommt so auf einen Überschuss von 36,6 Milliarden Euro. Die Atomkonzerne hatten sich verpflichtet, einmalig 24,1 Milliarden Euro an den staatlichen Atomfonds zu zahlen. Im Gegenzug werden die AKW von ihren Pflichten für die Zwischen- und Endlagerungen des radioaktiven Mülls befreit.

Das Haushaltsplus beim Bund sank 2017 von 6,2 Milliarden Euro 2016 auf fünf Milliarden Euro. Grund für den Rückgang sind laut der Mitteilung des Bundesamts in erster Linie eine Rückzahlung der Brennelementesteuer an die Energiekonzerne sowie geringeren Gewinnen der Bundesbank. Das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass die Brennelementesteuer gegen das Grundgesetz verstößt. Der Bund habe bei der Steuer seine Gesetzgebungskompetenz überschritten. Der Staat musste deshalb mehr als sechs Milliarden Euro an Einnahmen aus der Steuer auf Kernbrennstoffe in Atomkraftwerken an die Konzerne zurückzahlen.



Der Haushaltsüberschuss der Länder stieg 2017 von neun auf 12,1 Milliarden Euro, bei den Kommunen von 5,4 auf 10,7 Milliarden Euro. Bei der Sozialversicherung stieg der Überschuss von 6,4 auf 8,4 Milliarden Euro.

Für das Plus ist vor allem der Anstieg der Steuer- und Beitragseinnahmen durch den wirtschaftlichen Aufschwung verantwortlich. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2017 mit 2,2 Prozent bereits das achte Jahr in Folge. Niedrige Zinsen entlasten den Staat zudem auf der Ausgabenseite. In die Zahlen sind auch die Extrahaushalte einberechnet, also alle Fonds und Unternehmen, die dem Staat zugerechnet werden. Laut dem Statistischen Bundesamt verzeichneten die öffentlichen Haushalte seit 2014 stets einen Überschuss.