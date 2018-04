Der Nahverkehr im Großraum Stuttgart ist stark beeinträchtigt. Seit Betriebsbeginn stehen die Bahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) still. Erst am Freitag, wenn der Warnstreik beendet ist, soll sich der Betrieb wieder normalisieren.



In Stuttgart fährt zwar die S-Bahn planmäßig. Es könnten aber keine weiteren Züge eingesetzt werden, da die Infrastruktur zu den Hauptverkehrszeiten bereits maximal ausgelastet sei, sagte ein Sprecher. In der Stadt streikt zudem das Personal in Kitas und Kliniken, sowie bei der Abfallwirtschaft und der Stadtverwaltung.

Die Warnstreiks, zu der die Gewerkschaft ver.di aufruft, zielen auf die voraussichtlich abschließende Tarifrunde für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Sie beginnt an diesem Sonntag in Potsdam und soll bis Dienstag dauern. Ver.di und der Beamtenbund DBB fordern für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sechs Prozent mehr Einkommen, mindestens jedoch aber 200 Euro mehr pro Monat. Aus Sicht der Arbeitgeber sind die Forderungen zu hoch. Als Verhandlungsführer des Bundes wird in Potsdam erstmals Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei den Tarifverhandlungen erwartet.

Staatsoper sagt Vorführungen ab – Wasserschleuse geschlossen

Auch in mehreren Städten in Niedersachsen soll der Nahverkehr bestreikt werden – etwa in Hannover, Braunschweig und Wolfsburg. Problematisch ist das unter anderem für die Schüler, die ihre Abiturprüfungen schreiben müssen. In diesen Städten sowie in Peine, Salzgitter und Einbeck sollen auch die meisten Kitas geschlossen bleiben. In Hannover mussten die Staatsoper und das Schauspielhaus Vorführungen absagen. Am Mittag erwartet ver.di rund 8.000 streikende Angestellte zu einer Kundgebung in Hannover – Hauptredner soll dort ver.di-Chef Frank Bsirske sein.

Am Nord-Ostsee-Kanal ist seit dem Morgen die Schleuse in Brunsbüttel geschlossen, wie die Verkehrszentrale bestätigte. Der Kanal ist eine Wasserstraße des Bundes. Im Laufe des Tages wollten in Schleswig-Holstein auch Beschäftigte von Kitas, Stadtverwaltungen, Bauhöfen, Stadtwerken und anderen Einrichtungen dem Aufruf der Gewerkschaften zum Warnstreik folgen.

Bundesweit legten bereits Zehntausende Beschäftigte des Bundes und der Kommunen ihre Arbeit nieder. Bisheriger Streikhöhepunkt war der Dienstag dieser Woche, als mehr als 60.000 Beschäftigte in acht Bundesländern vorübergehend ihre Arbeit ruhen ließen. Stark betroffen waren die Flughäfen.