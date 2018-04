Der neue Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hat weitreichende Umstrukturierungen bekanntgegeben: Besonders im Bereich des Investmentbankings würden Stellen gekürzt werden, kündigte der Vorstandsvorsitzende bei einer Telefonkonferenz an. Vor knapp drei Wochen hatte Sewing die Nachfolge von John Cryan angetreten.



"Wir werden den Kurs unserer Bank jetzt ändern. Es gibt keine Zeit zu verlieren", sagte der Konzernchef und kündigte konkrete Maßnahmen an: "Wir planen im laufenden Jahr einen spürbaren Stellenabbau." Er wolle den Kern der Bank neu definieren, betonte Sewing. Die bevorstehenden Einschnitte bezeichnete er als "schmerzlich, aber leider unvermeidlich, wenn unsere Bank dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben soll".

Als Grund für diesen Schritt nannte Sewing den geringen Gewinn der Bank in den ersten drei Monaten dieses Jahres: "Die Ergebnisse im ersten Quartal zeigen die Notwendigkeit sofort zu handeln." Im Vergleich zum Vorjahr war der Gewinn der Deutschen Bank um 79 Prozent auf 120 Millionen Euro gesunken, der Umsatz ging um fünf Prozent auf sieben Milliarden Euro zurück. Als Hauptgrund für den kleinen Gewinn führte die Bank Wechselkursveränderungen und insbesondere die Aufwertung des Euro im Vertgleich zum Dollar an. Aber auch die die geringeren Erträge der Unternehmens- und Investmentbank spielten eine Rolle für das Quartalsergebnis des Konzerns.

Sewing sagte, die Bank müsse "die Kosten in der Investmentbank drücken". Investmentbanking gilt als besonders risikoreich und anfällig für Konjunkturschwankungen. In einigen Bereichen sei das Investmentbanking der Deutschen Bank "nicht stark genug", sagte der Konzernchef, deshalb müsse die Bank "entschlossen handeln und unsere Strategie anpassen, (...) denn die aktuellen Renditen für unsere Aktionäre sind schlicht nicht akzeptabel".

Zudem wolle die Bank das Zinsgeschäft in den USA verkleinern und das weltweite Aktiengeschäft in bestimmten Bereichen zurückfahren. "Unsere Wurzeln liegen in Europa – hier wollen wir Unternehmen und institutionellen Kunden weltweite Finanzierungslösungen anbieten", erklärte Sewing. "Darauf werden wir uns künftig noch viel stärker konzentrieren." Und stabilere Ertragsquellen stärken: Bereits ab 2021 sollten die Bereiche Privat- und Firmenkunden sowie der Vermögensverwalter DWS die Hälfte der Erträge erwirtschaften.