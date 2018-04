Handelsstreit - USA verkünden Importzölle auf 1.300 Produkte aus China Die USA haben den Handelskonflikt mit China verstärkt: Die Regierung veröffentlichte eine Liste mit chinesischen Waren, auf die Importzölle von 25 Prozent erhoben werden sollen. China kündigte Vergeltung an. © Foto: REUTERS/Aly Song

Die USA haben im Handelsstreit mit China eine Liste mit 1.300 Produkten aus der Volksrepublik vorgelegt, auf die sie künftig Strafzölle erheben wollen. Nach Angaben des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sollen jedes Jahr Importe im Wert von bis zu 50 Milliarden Dollar mit Abgaben belegt werden.

Die chinesische Botschaft in Washington erklärte in einer ersten Reaktion, die Zölle würden weder den chinesischen noch den US-Interessen dienen. "Wir werden im selben Maße Maßnahmen für US-Produkte vorbereiten", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua wenig später einen Sprecher des Handelsministeriums in Peking. Die neuen US-Strafzölle entbehrten "jeglicher faktischen Basis", kritisierte das Ministerium und drohte mit Vergeltung. Die Regierung in Washington verstoße mit dem Schritt gegen globale Handelsregeln. Die chinesische Führung kündigte eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation an.

Auf der Liste aus dem Büro des US-Handelsbeauftragten stehen Industrieroboter ebenso wie Gegenstände zur Telekommunikationsausrüstung. Die neuen Zölle in Höhe von 25 Prozent sollen zudem chinesische Hochtechnologieindustrien wie die Raumfahrt, Informations- und Kommunikationstechnologien und den Maschinenbau treffen. Damit reagiert die Trump-Regierung auf den angeblichen Technologiediebstahl durch die Volksrepublik.



In Kraft treten diese Zölle aber nicht sofort: Bis zum 11. Mai sollen Unternehmen und Verbraucher die Gelegenheit haben, für oder gegen bestimmte Produkte auf der Liste zu werben. Anschließend soll eine Anhörung folgen. Konsumgüter wie Kleidung, deren Preiserhöhungen durch Zölle direkt den Verbraucher träfen, blieben zunächst außen vor.



US-Firmen fürchten negative Folgen

In den ohnehin angespannten Handelsbeziehungen der Länder droht damit eine weitere Eskalation der Krise. Erst am Montag hatte China Strafzölle auf US-Produkte im Wert von drei Milliarden Euro verhängt und auf die von Trump erlassenen Strafzölle auf Stahl und Aluminium reagiert. Zuletzt hieß es aus China, man habe "absolut keine Angst vor einem Handelskrieg mit den USA" und belegte 128 Produkte aus den USA mit Zöllen, dazu gehörten auch Lebensmittel.

US-Firmen befürchten, dass die Aktionen schmerzhafte Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen könnten. Kritiker warnten, dass letztlich auch Amerikaner unter dem Streit zu leiden hätten. Es gebe zwar keinen Zweifel daran, dass die US-Regierung auf Chinas Handelspraktiken reagieren sollte, sagte Melika Carroll von der Internet Association, einem Verband, der Konzerne wie Google, Facebook und Amazon vertritt. "Doch die Verbraucher und amerikanische Jobbeschaffer sollten nicht ins Kreuzfeuer geraten", warnte sie. "Mit diesen Zöllen wären unsere Kunden schlechter dran, sie lähmen das Wachstum und erschweren den Erfolg der Digitalwirtschaft."