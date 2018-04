Es ist die größte Konferenz, die jemals zum Thema Terrorismusfinanzierung stattgefunden hat: In Paris beraten Minister aus über 70 Staaten, wie man Geldströme von Terroristen trockenlegen kann. Peter Neumann, Leiter des International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence am King's College in London, hält morgen die Eröffnungsrede. Im Interview erklärt er, warum die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung dringend reformiert werden muss.

ZEIT ONLINE: Herr Neumann, wie erfolgreich bekämpfen Staaten im Moment die Finanzierung von Terrorismus?

Peter Neumann: Das derzeitige System zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung hat versagt. Das sieht man daran, dass seit 2001 insgesamt nur 60 Millionen Dollar an terroristischem Geld konfisziert wurden. Auf das Jahr gerechnet sind das nicht mal vier Millionen Dollar. Zum Vergleich: 2014 hat der "Islamische Staat" (IS) über ein Budget zwischen zwei und drei Milliarden Dollar verfügt. Daran sieht man, dass die bisherigen Erfolge nur ein Tropfen auf dem heißen Stein waren.

ZEIT ONLINE: Warum funktioniert die Bekämpfung der Terrorfinanzierung nicht?

Neumann: Zurzeit konzentriert man sich zu stark darauf, verdächtige Überweisungen zu identifizieren. Überspitzt formuliert wird im gegenwärtigen System nach dem Konto von Abu Bakr al-Baghdadi gesucht. Aber wenn man sich anschaut, wie Terrorismus eigentlich finanziert wird, verfehlt das die Problematik. In Europa finanzieren sich Attentäter meist über Kleinkriminalität selbst – das hat mit internationalen Finanzströmen wenig zu tun. Zudem waren die Anschläge in den letzten Jahren sehr billig, der Anschlag in Nizza 2016 hat weniger als 1.000 Euro gekostet.

ZEIT ONLINE: Welche Maßnahmen wären denn effektiver?

Neumann: Der IS hat sich lange aus sich selbst heraus finanziert und über die Besteuerung der eigenen Leute oder den Verkauf von Öl große Bargeldreserven angehäuft. Es ist dann sinnvoller, militärische Maßnahmen gegen die Bargelddepots des IS zu richten, als nach dem Bankkonto von Al-Baghdadi zu suchen. So war die bisher erfolgreichste Aktion gegen Terrorismusfinanzierung eine Bombe der Amerikaner, die 2016 über einem Bargelddepot des IS abgeworfen wurde. Da sind dem IS auf einen Schlag 50 Millionen Dollar verloren gegangen. Mit dieser Maßnahme ist mehr Geld zerstört worden als während der insgesamt 14 Jahre Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung zuvor.

ZEIT ONLINE: Man schwächt den IS also am ehesten, indem man dessen Bargeldreserven zerstört?

Neumann: Die Gebiete des IS sind in weiten Teilen eine Bargeldökonomie. Dort haben vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung ein Bankkonto. Wenn die Leute sich dort ein Auto kaufen, dann bezahlen die das mit Cash, nicht mit Kreditkarte. Deswegen sollte man mit der irakischen Polizei zusammenarbeiten und Strukturen aufbauen, mit denen man die Bargeldflüsse vor Ort kontrollieren und gegebenenfalls verhindern kann.

ZEIT ONLINE: In welchem Ausmaß finanziert der IS mit seinen Cash-Reserven denn terroristische Anschläge in Europa?

Neumann: Weit verbreitet ist die Vorstellung, dass der IS Geld nach Europa schickt, um dort terroristische Zellen zu finanzieren. Das passiert in den allermeisten Fällen aber nicht. Vielmehr schickt der IS seine Leute mit der Ansage nach Europa: Finanziert euren Anschlag selbst. In vielen Fällen sind die Leute, die beim IS angeheuert haben, ehemalige Kleinkriminelle. Die finanzieren ihre Anschläge dann zum Beispiel über Drogenhandel, Raubüberfälle oder den Handel mit gefälschten Produkten – statt eine Überweisung des IS zu bekommen.