Die US-Regierung in Washington hat angekündigt, die Umweltstandards für Neuwagen in den USA zu überarbeiten. Gemeint sind Regulierungen aus der Zeit Barack Obamas, die der ehemalige Präsident kurz vor der Amtseinführung seines Nachfolgers festsetzte. Demnach müssen Autos ab dem Jahr 2025 mindestens 54 Meilen weit mit einer Gallone Benzin (4,4 Liter auf 100 Kilometer) fahren können. Die staatliche Umweltbehörde EPA soll diese nun aber revidieren.

Der vorgeschriebene Verbrauch wurde mit den Obama-Regeln im Vergleich zum Jahr 2010 in etwa halbiert. Der EPA-Chef Scott Pruitt sieht das jedoch nicht als Vorteil. "Die Entscheidung der Obama-Regierung war falsch", kommentiert er in einer Stellungnahme. Die Ziele seien zu hoch angesetzt. Die Regierung des damaligen Präsidenten habe Annahmen getroffen, die mit der Realität nicht übereinstimmten, fügte er hinzu.

Die EPA will zusammen mit der Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA einen neuen Entscheidungsprozess zur Festsetzung der Standards einleiten. Damit soll erreicht werden, dass die Hersteller Wagen bauen könnten, "die die Menschen wollen und sich leisten können" und die zugleich höhere Umwelt- und Sicherheitsstandards hätten.

Sieg für Auto- und Ölkonzerne

Der Schritt der Trump-Regierung bedeutet einen Sieg für Fahrzeughersteller und Ölkonzerne. Autokonzerne hatten den Verlust von einer Million Arbeitsplätzen befürchtet, da sich durch die Standards die Fahrzeuge selbst verteuern würden. Der Branchenverband Alliance of Automobile Manufacturers hatte sich gegen die Pläne Obamas gewandt. Zu dem Verband gehören Unternehmen wie Volkswagen, General Motors und Toyota.



Widerstand deutet sich indes aus dem US-Bundesstaat Kalifornien an, der seine eigenen Umweltgesetze machen kann und den Vorgaben der Regierung nicht folgen will. Das kann ein Problem für die Regierung von Trump werden, weil sich auch stets zwölf weitere Bundesstaaten die Vorgaben Kaliforniens zu eigen machen. Auf nationaler Ebene könnte das zu Verwirrung führen.

Pruitt zufolge solle deshalb auch Kaliforniens Sonderregelung untersucht werden. "Es ist in bestem Interesse Amerikas, einen einheitlichen Standard zu haben, und wir werden mit allen Staaten, darunter auch Kalifornien, zusammenarbeiten, um letztlich einen solchen zu bekommen", sagte Pruitt.



Kaliforniens Generalstaatsanwalt Becerra ist zum Kampf bereit

Beim kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra löst das Verärgerung aus. Er sei zum Kampf gegen den von der Trump-Regierung geführten "Krieg gegen unsere Umwelt" und die geplanten neuen Standards bereit. Becerras Äußerung deutet darauf hin, dass zwischen den kalifornischen Behörden und der US-Regierung ein langer Rechtsstreit um die Umweltnormen für Autos bevorsteht.

Wie die Regeln künftig aussehen sollen, sagte Pruitt in seiner Mitteilung nicht. Umweltverbände wie Greenpeace kritisieren die Absicht des EPA-Chefs, der bei ihnen sehr umstritten ist. In der Vergangenheit hatte sich Pruitt des Öfteren gegen die Umweltagentur ausgesprochen, die er heute leitet. Derzeit steht er in der Kritik, weil er sich bei einem Lobbyisten eine günstige Wohnung in Washington sicherte. Zuvor stand er bereits wegen vermeintlicher Verschwendung von Steuergeldern im Fokus der Öffentlichkeit.