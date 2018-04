Vielleicht ist es das berühmte Erwartungsmanagement, vielleicht ist es auch nur simpler Realismus: Im Kanzleramt rechnet niemand mehr damit, dass die EU weiterhin von den umstrittenen US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen wird. "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel fliegt am Abend zu einem Arbeitstreffen in die USA, um unter anderem genau darüber mit US-Präsident Donald Trump zu reden.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström versucht seit Wochen hinter den Kulissen Wilbur Ross, den US-Handelsminister, dazu zu bewegen, den geplanten 25-Prozent-Zoll auf Stahl und den 10-Prozent-Zoll auf Aluminium aufzugeben. Die Kommission in Brüssel hat auch noch ein letztes Quäntchen Hoffnung: "Unsere Erwartung bleibt, ausgenommen zu bleiben, aber falls nötig sind wir bereit", sagte eine Sprecherin. Man stehe in ständigem Kontakt mit der US-Administration und dränge auf eine "dauerhafte und bedingungslose Ausnahme".

Nächste Eskalation: die EU-Zölle

Sollten die für die EU wirklich gestrichen werden, tritt der von Trump angezettelte weltweite Zollstreit in die nächste Eskalationsphase. Die Kommission hat einen detaillierten Ablaufplan ausgearbeitet und bereits im März eine Liste mit Gegenmaßnahmen veröffentlicht. Sobald die US-Zölle für Europa in Kraft treten, wird die EU-Kommission Zölle auf Importe aus den USA erheben, darunter Cranberrys, Harley-Davidsons, Orangensaft und Bourbon-Whiskey. Die EU-Kommission hält die US-Zölle für einen Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Viele Experten sehen das ähnlich. Ist dem wirklich so, sind Gegenmaßnahmen auch grundsätzlich erlaubt.

Die Zölle der EU sollen einen Umfang von 2,8 Milliarden US-Dollar haben – das entspricht dem Volumen der amerikanischen Zölle auf europäische Produkte. Es geht vor allem um Symbolik: Harley-Davidson hat im vergangenen Jahr nach Deutschland gerade einmal 9.100 Maschinen verkauft, was einem Marktanteil von etwa neun Prozent entspricht. Aber die Produkte sind strategisch gewählt, denn die betroffenen US-Unternehmen sitzen allesamt in Bundesstaaten, in denen die Republikaner Mehrheiten halten.

Das wahrscheinliche Scheitern der Gespräche bringt Europa in die Bredouille. Schließlich ist die EU nur eine Art Kollateralschaden – eigentlich kritisiert Trump vor allem die Überkapazitäten in der chinesischen Stahlproduktion und die Handelsbilanzüberschüsse von ausgewählten Ländern wie Deutschland. In typisch erratischer Manier hatte Trump trotzdem Zölle auf alle US-Stahlimporte verhängt. Zusätzlich hatte er immer wieder auf Twitter kritisiert, dass die EU zu hohe Zölle auf US-Produkte erhebe und mit Zöllen auf Autos aus Europa gedroht.



Was soll Europa jetzt machen? Soll die EU nun weiter mit Washington verhandeln? Die Bundesregierung, aber auch die EU-Kommission betonen, dass man durchaus bereit sei, mit Washington über Zölle und andere Handelshürden zu reden – aber nur unter einer Bedingung: weg mit den Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Europa. Gerade EU-Kommissarin Malmström ist hier kompromisslos: "Wir müssen den USA gar nichts anbieten", sagte sie Mitte April in Brüssel. "Wir werden den USA nichts anbieten, nur damit wir eine Ausnahme von Zöllen bekommen, die nicht WTO-kompatibel sind."