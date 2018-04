Die USA sind unter Bedingungen bereit, die derzeit für die EU geltende Befreiung von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium zu verlängern. Der oberste Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, sagte im Sender CNBC, seine Regierung wolle "Zugeständnisse" der Europäer sehen, etwa bei deren Zöllen auf Autoimporte.

Die derzeitige Ausnahmeregelung für die Staaten der Europäischen Union läuft am kommenden Dienstag aus. Nach Einschätzung deutscher Regierungskreise werden die Ausnahmen wohl nicht über April hinaus verlängert. Damit sie doch weiterhin gelten können, sei es "sehr wichtig, dass einige unserer Freunde hinsichtlich der Handelspraktiken, Zölle und Steuern einige Zugeständnisse machen", sagte Kudlow.

Als Beispiel nannte er die "gleiche Behandlung von Automobilen". Die US-Regierung beklagt, dass die Zölle auf US-Autoimporte in der EU deutlich höher seien als umgekehrt. Trump hatte Zölle auf Stahl, Aluminium und deutsche Autos angekündigt.

Handelsstreitigkeiten auch Thema bei Merkels US-Besuch

Die Handelsstreitigkeiten dürften auch Thema eines Arbeitstreffens zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump am Freitag werden. Sie wurden auch beim dreitägigen Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den USA angesprochen. Das Arbeitstreffen mit Merkel ist auf zweieinhalb Stunden angesetzt; insgesamt soll der Besuch der Bundeskanzlerin in Washington keine 22 Stunden dauern. Merkel will einen Handelskrieg vermeiden, der der deutschen Industrie schaden dürfte.

Auf besonderes Interesse wird nach dem von viel Pomp begleiteten dreitägigen Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei Trump der persönliche Umgang zwischen dem US-Präsidenten und der Kanzlerin stoßen. Bei ihrem ersten Besuch bei Trump vor gut einem Jahr hatte der US-Präsident teils abweisend gewirkt. Seither hat sich das persönliche Verhältnis eher noch verschlechtert.