Der in Deutschland anhaltende Wirtschaftsaufschwung kommt nicht allen Bevölkerungsgruppen zugute. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor, die das Institut in Berlin vorgestellt hat.

Im untersuchten Zeitraum zwischen 1991 und 2015 stieg das real verfügbare Einkommen durchschnittlich um 15 Prozent. Die meisten Einkommensgruppen profitieren den Studienergebnissen zufolge auch davon – jedoch nicht alle: Bei dem Zehntel der Personen mit dem niedrigsten Einkommen komme der Aufschwung nicht an. Im Gegenteil: Bei diesen zehn Prozent der Bevölkerung, die monatlich über rund 640 Euro verfügen, sei die Höhe des Haushaltseinkommens während der geprüften 14 Jahre sogar gesunken. Die Einkommen von Topverdienern seien dagegen im Schnitt um 30 Prozent gestiegen.

Markus Grabka, Wissenschaftler am DIW und Studienautor, sagte über das Ergebnis der Erhebung: "Es zeigt, dass bei Weitem nicht alle von der positiven Einkommensentwicklung, die in den letzten Jahren im Wesentlichen dank der boomenden Wirtschaft und dem Rückgang der Arbeitslosigkeit stattgefunden hat, profitiert haben." Allerdings gelte es zu beachten, dass Menschen innerhalb des Studienzeitraums die Einkommensgruppe gewechselt haben könnten und deshalb nicht zwangsläufig alle Personen, die in den Neunzigerjahren über ein geringes Einkommen verfügten, heute schlechter gestellt seien.

Zu dieser Entwicklung der Einkommensverteilung hätten zwei Faktoren maßgeblich beigetragen: die Ausweitung des Niedriglohnsektors auf der einen Seite und der wachsende Bevölkerungsanteil älterer Menschen. Das Alterseinkommen liege für gewöhnlich unter dem Erwerbseinkommen. Außerdem wirke sich aber auch Zuwanderung, die seit 2007 zugenommen habe, auf die Einkommensverteilung aus, sagte Jan Goebel, Mitautor der Studie: "Diese neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger haben in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft in der Regel niedrige Einkommen." Innerhalb der untersten Einkommensgruppe nehme der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund zu.

Bei weniger als 1.090 Euro pro Monat steigt das Armutsrisiko

Die Studie des DIW kommt zu einem weiteren Schluss: In den vergangenen Jahren sei das Armutsrisiko in Deutschland gestiegen. Der Richtwert für Armutsgefährdung ist bei einem verfügbaren Nettohaushaltseinkommen von 1.090 Euro im Einpersonenhaushalt festgesetzt. Im Jahr 2015 habe das Einkommen von 16,8 Prozent der Bevölkerung diese Schwelle unterschritten – 0,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. In den Neunzigerjahren habe die sogenannte Armutsrisikoquote noch elf Prozent betragen.



Auch diese Entwicklung sei zu einem Teil auf die gestiegene Zuwanderung zurückzuführen: Beinahe jede dritte Person mit direktem Migrationshintergrund sei armutsgefährdet. Studienautor Goebel bezeichnete es deshalb als wesentliche Aufgabe für die Gesellschaft als Ganzes und insbesondere für die Politik, die neu zugezogenen Migranten schnell und zielgenau zu unterstützen. So könne die Integration zügig gelingen und ein höheres Einkommen erzielt werden.