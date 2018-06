Normalerweise bestimmt das Wetter, wann Obst und Gemüse vom Feld kommt. In diesem Jahr ist es der Mensch. Oder besser gesagt: jene Menschen, die nicht da sind. Immer mehr Bauern klagen, dass ihnen die Saisonarbeiter fehlen und dass ihnen Spargel und Erdbeeren auf den Feldern verderben, weil sie nicht schnell genug geerntet werden können. "Im Frühjahr dachten wir noch, alles würde ähnlich verlaufen wie letztes Jahr. Aber jetzt wissen wir: Es wird ernst", sagt Burkhard Möller, Hauptgeschäftsführer des landwirtschaftlichen Arbeitgeberverbands GLFA. "Es muss etwas passieren."

In Zahlen lasse sich die Misere noch nicht ausdrücken, aber es gebe allerorten viele, sehr viele Landwirte, die dem Verband meldeten: "Wir finden keine Erntehelfer." Das Statistische Bundesamt erhebt zwar jährlich, wie viele Saisonkräfte jedes Jahr nach Deutschland kommen, um den Spargel zu stechen, Beeren zu pflücken oder Kartoffeln zu ernten. Doch es veröffentlicht die Daten erst am Jahresende. Demnach nimmt die offizielle Zahl der Saisonarbeitskräfte bereits seit 2010 ab, von knapp 330.000 auf zuletzt 286.000. "Aber das war eher ein schleichender Prozess", sagt Möller. Ein Grund dafür war auch die zunehmende Technisierung. Man brauchte weniger Menschen.



Nun aber fragen Landwirte, wie sie die Saison mit so wenigen Mitarbeitern überstehen sollen. Vor allem die Bauern mit Spargel- oder Erdbeerfeldern haben ein Problem. 160.000 bis 180.000 Erntehelfer heuerten sie sonst jährlich an. In diesem Jahr aber, so ergab eine Umfrage des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE), gaben fast zwei Drittel der Betriebe an, die Verfügbarkeit von Saisonarbeitskräften habe sich "verringert", jeder fünfte Betrieb sagte sogar, es gebe "deutlich weniger" Helfer.

Die Gründe: Geld, Sicherheit, Arbeitsbedingungen

"Normale Pflücker gibt es viele, aber die Vorarbeiter fehlen uns", sagt Simon Schumacher vom Verband VSSE, "die guten Leute, die auch mal einen Trupp anleiten können und die bisher viele Jahre in Folge kamen." Wo sie geblieben sind? "Viele haben Arbeit bei Paketzustelldiensten gefunden oder auf dem Bau", so weiß Schumacher von den Mitgliedsbetrieben. "Die guten Arbeiter sind nicht nur mobil in den Beinen, sondern auch im Kopf." Zum einen zahlen die Paketdienste besser, nämlich zwei bis drei Euro mehr pro Stunde im Vergleich zu den 8,84 Euro Mindestlohn auf dem Feld. Zum anderen bedeuten die Jobs in Logistik oder Baubranche eine dauerhafte Beschäftigung – und nicht bloß drei Monate Einkommen im Jahr, wenn gerade Erdbeerzeit ist.

Etliche Saisonhelfer aus Polen, Rumänien oder Bulgarien seien diese Saison gar nicht erst zum Dienst angetreten, obwohl sie früher jahrelang auf bestimmten Höfen mitgeholfen hätten und oft schon im Winter Verträge unterzeichneten. Sie hätten stattdessen in ihrer Heimat Arbeit gefunden, wo neuerdings auch die Wirtschaft floriert, sagt Schumacher: "Dort verdienen sie etwas weniger, aber dafür können sie bei ihren Familien bleiben." Viele Arbeiter sähen so "nicht mehr die Notwendigkeit", für mehrere Wochen ihr Land zu verlassen, so glaubt der Geschäftsführer Hans Lehar von der Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft Baden. "Dass es in Osteuropa wirtschaftlich bergauf geht, ist sicherlich auch eine Folge der Saisonarbeit ", sagt Schumacher vom Anbauverband VSSE, "nun können sich die Leute daheim selber etwas aufbauen."

Suche nach Osten ausgeweitet

Osteuropas Wirtschaft wächst zurzeit so enorm, dass auch dort vielerorts schon die Arbeitskräfte knapp werden, so warnen die Handelskammern in vielen Ländern. Bulgariens Statistikämter meldeten zuletzt einen Rekordtiefststand bei der Arbeitslosigkeit mit rund sechs Prozent. Rumänien liegt bei rund 4,6 Prozent, Ungarn bei 3,7, in Tschechien herrscht quasi Vollbeschäftigung. Unternehmen in diesen Ländern klagen bereits, dass sie keine Mitarbeiter mehr finden, weil der Arbeitsmarkt leergefegt sei, weshalb sie sich schon gegenseitig die Beschäftigten abwerben.

Wenn sich osteuropäische Arbeiter dennoch auf einen Job in der Ernte einlassen, dann ziehen sie häufig an Deutschland vorbei. In Belgien oder den Niederlanden ist die Landwirtschaft ebenfalls ein wichtiger Sektor – aber der Mindestlohn liegt dort höher, bei rund 9,50 bis 9,70 Euro. Oder die Pflücker gehen nach Italien, sagt Verbandssprecher Schumacher, in den Weinbau oder Obstbau, "da arbeitet man stehend" und muss nicht dauergebückt oder auf Knien übers Feld robben. Besonders das lässt die Spargel- und Erdbeerernte hierzulande noch unattraktiver erscheinen.