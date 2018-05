Der chinesische Konzern Jifeng will den bayerischen Autozulieferer Grammer übernehmen. Ein Investorenvertrag sei bereits unterschrieben, teilte das Unternehmen mit. Aufsichtsrat und Börse sowie Arbeitnehmer reagierten positiv. Jifeng habe freiwillig weitreichende Garantien gegeben, sagte der Amberger IG-Metall-Chef und stellvertretende Aufsichtsratschef des bayrischen Unternehmens Horst Ott.



Grammer beschäftigt 15.000 Mitarbeiter, davon 2.000 am Hauptsitz Amberg. Vor genau einem Jahr hatten sich Management und Arbeitnehmer noch gemeinsam gegen eine Machtübernahme durch die umstrittene bosnische Investorenfamilie Hastor gewehrt. Jifengs Einstieg als neuer Aktionär war hingegen als Rettung begrüßt worden.

Inzwischen hält Jifeng 26 Prozent der Anteile und kündigte ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre an. Das Angebot soll 17 Prozent über dem bisherigen Aktienkurs liegen. Der oberpfälzische Autozulieferer wäre damit 772 Millionen Euro wert. Als Mindestannahmequote wurden 50 Prozent plus eine Aktie vereinbart. Ob alle Aktionäre ihre Anteile verkaufen, ist offen.

Arbeitnehmervertreter sind zuversichtlich

Der chinesische Großaktionär habe den Erhalt aller Standorte für fünf Jahre und aller Arbeitsplätze für siebeneinhalb Jahre zugesichert, sagte Arbeitnehmervertreter Ott. "Jemand, der nichts Gutes im Sinn hat, würde das nicht machen." Die weitreichende Absicherung mache ihn zuversichtlich, dass Jifeng wirklich eine strategische Partnerschaft wolle.

Grammer hat mit Kopfstützen und Mittelkonsolen für Autos und mit Sitzen für Traktoren, Baumaschinen und Lastwagen im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Jifeng produziert Kopfstützen und Armlehnen für chinesische Autobauer, ist aber mit 250 Millionen Euro Umsatz viel kleiner als Grammer. Das Unternehmen gehört zu zwei Dritteln der Familie Wang.

Durch Grammer bekomme Jifeng Zugang zu internationalen Märkten und die Unternehmen könnten Kosten sparen, sagte Vorstand Jimin Wang. "Wir haben den Ehrgeiz, in den nächsten fünf Jahren einer der weltweit führenden Automobilzulieferer zu werden." Der Aktienkurs von Grammer stieg am Dienstag um rund 20 Prozent.

Jifeng hofft, dass der zweite Großaktionär, die bosnische Investorenfamilie Hastor, ihr Angebot annimmt und aussteigt. Grammer könnte dadurch wieder leichter Aufträge aus der deutschen Autoindustrie erhalten. Firmen, an denen Hastor beteiligt ist, hatten im Streit mit VW Lieferungen gestoppt und so die Produktion von VW in Wolfsburg und Emden unterbunden. Hastor hält derzeit 19 Prozent an Grammer.

China will bis zum 100. Gründungstag der Volksrepublik im Jahr 2049 das Land zu einer industriellen Supermacht machen. Auf dem Weg dorthin haben in den vergangenen vier Jahren chinesische Konzerne 175 Unternehmen übernommen oder Beteiligungen erworben, etwa beim Autobauer Daimler oder beim Roboterhersteller Kuka.