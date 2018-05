Lange haben Anleger die Regierungsbildung in Italien kritisch verfolgt, blieben aber gelassen. Doch damit ist seit Anfang des Monats Schluss. Seit die rechtspopulistische Lega und die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) die Macht anstreben, verlangen Investoren einen Risikoaufschlag auf italienische Staatsanleihen. Während die Renditen auf deutsche Staatsanleihen seit einigen Wochen sinken, steigen sie in Italien, wie unsere Grafik zeigt. Diesen Abstand nennen Ökonomen auch Spread, es ist der Risikoaufschlag, den Anleger von Italien verlangen, im Unterschied zu den besonders sicheren deutschen Staatsanleihen.

Noch sind die Risikoaufschläge zwar weit entfernt von denen, die etwa Griechenland zu Hochzeiten der Krise zahlen musste. Am Montag lag die Rendite für zehnjährige italienische Staatsanleihen bei 2,4 Prozent. Noch Anfang Mai waren es aber 0,7 Prozentpunkte weniger. Der Anstieg der Renditen mag gering klingen, aber in der Welt der Anleger geht es schnell um mehrere Milliarden Euro, die der italienische Staat nun zusätzlich aufbringen muss. Es ist Geld, das Italien nun nicht mehr investieren kann in Bildung, in Infrastruktur, in Digitalisierung.



Vor allem das geplante Regierungsprogramm der beiden populistischen Parteien hat Anleger verunsichert. In Umfragen unter Investoren ist die Austrittswahrscheinlichkeit Italiens aus dem Euro im Mai sogar von 3,6 Prozent auf 11,3 Prozent gestiegen. Zahlreiche Steuersenkungen, ein Grundeinkommen von 780 Euro und die Rücknahme einer Rentenreform würden die Steuerausfälle – und damit auch die Staatsschulden – kräftig steigen lassen. Insbesondere die rechtspopulistische Lega verfolgt einen eurofeindlichen Kurs, beide Parteien betonen allerdings, dass sie Italien nicht direkt aus dem Euro führen wollen. Schon jetzt aber sehen Beobachter in der möglichen Neuwahl eine Entscheidung über Italiens Mitgliedschaft im Euro.



Angesichts des unklaren, wirtschaftspolitischen Kurses drohen Ratingagenturen, die Kreditwürdigkeit Italiens schlechter zu bewerten. Moody's stuft Italien etwa mit Baa2 ein, das ist nicht mehr weit entfernt vom sogenannten Ramschniveau. Je nachdem, wie schlecht das Rating ausfällt, dürfen Banken italienische Anleihen irgendwann wegen der Regularien nicht mehr kaufen. Zu unsicher ist, dass der italienische Staat sie nicht bedienen kann. Wie aber soll dann die Regierung in Rom all die geplanten Ausgaben finanzieren, wenn sich Banken zurückziehen?



Bislang kommt der Europäischen Zentralbank (EZB) hier eine Schlüsselrolle zu. Sie kauft seit vier Jahren im Rahmen eines speziellen Programms Staatsanleihen auf. Ende April hielt sie italienische Schuldtitel im Wert von 341,2 Milliarden Euro. Aber auch die EZB hat strenge Kriterien, griechische Papiere darf sie etwa noch immer nicht erwerben. Staatsanleihen mit einem Rating, das schlechter ist als Baa3, sind für die EZB Tabu.



Italiens Schuldenproblem

Too big to fail – zu groß zum Scheitern, das war vor einigen Jahren eine gängige Begründung, wenn es darum ging, in Schieflage geratene Banken mit Steuergeld zu retten. Im Fall Italiens heißt es inzwischen jedoch: Too big to bail, also zu groß, um gerettet zu werden. In der Eurozone hat – bis auf Griechenland – kein anderes Land im Vergleich zur Wirtschaftsleistung so viele Schulden angesammelt wie Italien. Insgesamt sind es beeindruckende 2.300 Milliarden Euro. Die drittwichtigste Volkswirtschaft in der Eurozone verstößt seit Jahren gegen die Vorgaben der Eurozone. Denn eigentlich sollte die Schuldenquote 60 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschreiten.



Allein in diesem Jahr will das Finanzministerium in Rom Anleihen im Volumen von 240 bis 250 Milliarden Euro ausgeben. So löst die Regierung alte Schulden mit neuen Schulden ab. Wenn aber diese Refinanzierung nicht mehr möglich ist, weil Investoren das Vertrauen verlieren: Was könnte dann eine italienische Regierung tun?