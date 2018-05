9/16

Mario Pérez, ein Agavenbauer aus dem Ort Tequila, wird am Abend nach der Ernte von einer seiner sechs Töchter begrüßt. "Ich bin so stolz, ein Jimador zu sein", sagt er. "Wir sind die ersten in der Kette der Tequilaindustrie. Ohne uns gibt es keinen Tequila. Früher war der Jimador ein respektierter Beruf. Heute bist du nur ein Arbeiter. Aber es ist eine Arbeit mit großer Tradition."