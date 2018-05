Wenn eine Bank als "phänomenal beeindruckend", "fürsorglich" und "elegant" bezeichnet wird, darf man in der Regel davon ausgehen, dass man eine Werbebroschüre liest. Nicht so bei Monzo. Die Twitter-Timeline ist voll von überschwänglichen und spontanen Liebeserklärungen einer begeisterten Kundschaft. Das Geldhaus sorgt derzeit in Großbritannien für Aufregung. Die Finanziers im Londoner Geschäftsbezirk verfolgen mit großem Interesse – und mit wachsender Sorge – das Start-up, das manche für die "Bank der Zukunft" halten.

Wer Monzo nutzt, tut das im Wesentlichen über eine Karte, die wie eine normale ec-Karte funktioniert und mit der man auch Einkäufe bezahlen kann. Das Geld wird vom Monzo-Girokonto abgebucht, Überweisungen werden per App erledigt, und die App führt auch über alle Einnahmen und Ausgaben Buch.



Sean Patterson ist schon seit eineinhalb Jahren überzeugter Monzo-Kunde. Vor allem schätzt er die Übersichtlichkeit und die unkomplizierte Art, die Finanzen zu verwalten. "Ich bin sehr schlecht im Budgetieren, und ich überziehe mein Konto am Ende des Monats regelmäßig", sagt der 33-jährige Londoner, der im Online-Marketing arbeitet. "Ich weiß nie genau, wie viel Geld ich zur Verfügung habe und wie viel ich wofür ausgebe." Mit Monzo falle ihm das leichter. Alle Ausgaben würden in der App aufgelistet und in Kategorien eingeteilt – Mittagessen, Transport oder Amazon-Bestellungen. "So sehe ich sofort, wie hoch mein Kontostand ist und wo ich möglicherweise etwas weniger ausgeben sollte." Noch lässt er sich sein Gehalt auf sein altes Konto überwiesen, überlegt aber, seine gesamten Finanzen auf Monzo umzulagern.

Patterson folgt damit einem Trend. Das Start-up hat mittlerweile 650.000 Kundinnen und Kunden, weit mehr als andere Onlinebanken; besonders in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wuchs es rasant. Als Monzo vor drei Jahren gegründet wurde, war es noch keine Bank: Das Unternehmen bot zunächst nur Kreditkarten an – damals wie heute grell korallenfarbig –, die man mit einem Guthaben aufladen konnte. Die dazugehörige App listete die Ein- und Ausgaben in Echtzeit auf. Zudem konnte man mit der Karte im Ausland gebührenfrei Geld abheben.



Im Frühling 2016 sorgte Monzo dann mit einer Crowdfunding-Kampagne weltweit für Aufmerksamkeit. Innerhalb von nur 96 Sekunden hatten Geldgeber eine Million Pfund beigesteuert. Monzo erhielt zudem eine volle Banklizenz. Seit vergangenem Jahr können die Kunden nun klassische Girokonten eröffnen. Inzwischen ist Monzo ein richtiges Geldhaus.

Start-up-Szene statt Bankenviertel

Ein Besuch im Hauptquartier führt allerdings nicht in die City of London, den traditionellen Finanzbezirk, und auch nicht nach Canary Wharf, wo viele Großbanken ihre Niederlassung haben. Stattdessen hat Monzo seine Büros in der Old Street, dem Revier der Londoner Technik- und Start-up-Szene. In der Cafeteria im ersten Stock beugen sich junge Angestellte über Laptops; das Durchschnittsalter der über 300 Angestellten liege bei rund 28 Jahren, sagt Marketingmanagerin Courtney Lee. An der Wand prangt das Firmensignet in neon leuchtenden Lettern.

Jonas Huckestein, Mitgründer und technischer Leiter von Monzo, schreitet durch die Schwingtür und steht da wie der Anti-Banker in Person: zerknittertes Hemd, Shorts und Sandalen, die langen Haare zu einem ungekämmten Knoten zusammengebunden. Der 29-Jährige stammt aus Köln, arbeitet aber schon so lange in der Technikbranche – zuvor im kalifornischen Silicon Valley –, dass er lieber auf Englisch über seine Arbeit spricht. Eigentlich wollte er nur für kurze Zeit bei Monzo bleiben, sagt Huckestein: "Tom Blomfield (Mitgründer und CEO) und ich hatten den Plan, nach Chile zu gehen, Spanisch zu lernen und an kleineren Softwareprojekten zu arbeiten." Doch kurz bevor sie gehen wollten, rief Blomfield bei Huckestein an und sagte, es habe sich die Gelegenheit ergeben, in London eine Bank zu eröffnen – etwas, das er schon immer machen wollte. Er bat Huckestein, sich ihm anzuschließen. "Ich sagte, ich würde ihm drei Monate lang helfen und dann wie geplant nach Chile gehen. Das war vor vier Jahren, und ich bin noch immer hier."

Jedes Start-up-Unternehmen träumt davon, eines Tages ganz groß rauszukommen. Huckestein glaubt, dass Monzo das Potenzial hat, eines Tages zu einem globalen Unternehmen zu werden, so wie Facebook, Instagram oder Betriebssysteme wie Android. "Diese Produkte werden besser, je mehr Nutzer sie haben, und diesen Effekt sehen wir jetzt im Finanzsektor, insbesondere bei den Banken."