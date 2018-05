Es wird immer schwieriger, gute Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Das geht aus dem "Atlas der Arbeit" hervor, einer Studie zum Status Quo der Arbeitswelt, die vom Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Hans-Böckler-Stiftung erstellt wurde. Die Studie wirft einen Blick auf die wichtigsten Facetten der Arbeitswelt und zeigt auf, wo sich Ungerechtigkeit vergrößert haben und welche Trends sich für die Zukunft abzeichnen werden.



Demnach arbeiten mindestens 1,4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Während in den Entwicklungsländern im Schnitt bis zu 80 Prozent der Erwerbsbevölkerung unter widrigen Umständen arbeitet – sich etwa als Tagelöhne verdingt, so wenig Lohn erhält, dass es kaum zum Leben reicht und oft nicht einmal einen Minimum an Arbeitsschutz erhält – sind es in den Industrienationen im Schnitt zehn Prozent.



In Deutschland beispielsweise war der Anteil der Menschen, die im Niedriglohnsektor tätig sind, "nur" einen Minijob haben, unfreiwillig Teilzeit arbeiten oder nur einen Werk- oder Zeitvertrag erhalten noch nie so hoch wie heute. Insgesamt hat sich der Anteil der prekären Beschäftigungsverhältnisse seit den neunziger Jahren mehr als verdoppelt. Bald schon könnte eine unbefristete Vollzeitstelle kein Normalarbeitsverhältnis mehr sein. Schon heute hat fast jeder Zweite kein solches Beschäftigungsverhältnis mehr. Auch dass der Lohn zum Leben reicht, ist nicht mehr selbstverständlich. Mittlerweile ist der Niedriglohnsektor in Deutschland einer der größten in ganz Europa. Zugleich stagniert die Zahl der Langzeitarbeitslosen, zugleich ist das Risiko, arbeitslos zu werden größer geworden – schlicht, weil immer mehr Beschäftigungsverhältnisse befristet sind und nur auf Zeit geschlossen werden. Besonders hoch ist das Risiko für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, zeigt die Studie. Sie werden immer öfter auch für hochqualifizierte Tätigkeiten eingesetzt – in der IT zum Beispiel. "Die Arbeitswelt wird instabiler", heißt es in der Analyse.



Vermögen aus Erwerbsarbeit aufbauen wird immer schwerer

Außerdem sinkt die Lohnquote kontinuierlich und zwar nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit. Die Lohnquote drückt aus, wie hoch der Anteil von Erwerbseinkommen am Volkseinkommen ist. Sie zeigt damit beispielsweise, wie viel Vermögen in einem Land durch Erwerbsarbeit aufgebaut werden kann und wie viel Vermögen beispielsweise durch Kapitalvermögen erwirtschaftet wird. Während die Lohnquote Anfang der 2000er Jahre noch bei 72 Prozent lag, beträgt sie mittlerweile 68 Prozent. Und während die Einkommensmitte schrumpft, wächst die Gruppe mit extrem hohen Einkommen.



Um die Einkommensmitte zu stärken, fordern die Autoren Branchenflächentarife. Doch dazu müssten wieder mehr Beschäftigte Mitglied in einer Gewerkschaft sein. Die Zahl der organisierten Beschäftigten sinkt jedoch seit Jahren: Ende 2017 hatten die DGB-Gewerkschaften noch knapp sechs Millionen Mitglieder. Dabei gibt es gut 40 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Im Jahr 2000 waren noch 7,8 Millionen Menschen Mitglied in einer Gewerkschaft und damals war auch die Zahl der Erwerbstätigen geringer. Eine Möglichkeit ist daher, Tarifverträge allgemeinverbindlich zu erklären, wie etwa gerade für die Pflegebranche diskutiert wird. Bisher sind nur 1,5 Prozent aller gut 70.000 Tarifverträge in Deutschland allgemeinverbindlich. Davon würden alle Erwerbstätigen in einer Branche profitieren.



Apropos Zahl der Erwerbstätigen: Diese steigt seit Jahren stetig und zwar nicht nur hierzulande sondern weltweit. Zu erklären ist das einerseits durch die Emanzipation, immer mehr Frauen sind berufstätig. Zugleich steigt die Lebenserwartung und immer mehr Menschen arbeiten auch im Alter. Zugleich wächst natürlich auch die Weltbevölkerung. Interessant dabei ist, dass auch die Arbeitsmigration eine große Rolle spielt. Während in Deutschland in den vergangen vier Jahrzehnten über zwei Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs entstanden sind, ist die Zahl der Arbeitslosen effektiv nur um 400.000 gesunken. Warum? Weil viele Menschen aus anderen Ländern mittlerweile in Deutschland arbeiten. Die Autoren gehen davon aus, dass die Arbeitsmigration in Zukunft noch weiter steigen wird. Einerseits, weil in vielen Industriestaaten junge Fachkräfte fehlen, andererseits weil die Ungleichheit weltweit immer größer wird und Menschen vor Armut und Bedrohung durch Kriege und Umweltkatastrophen fliehen.