In Deutschland wird gebaut: Im Jahr 2017 wurden 284.800 neue Wohnungen fertiggestellt – 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu veröffentlichte das Statistische Bundesamt aktuelle Zahlen.



Seit 2002 seien nicht mehr so viele Wohnungen gebaut worden, und dennoch bleibe der Anstieg hinter dem tatsächlichen Bedarf an Wohnraum zurück: Experten aus Politik und Bauwirtschaft rechnen damit, dass jährlich weitere 350.000 bis 400.000 neue Wohnungen benötigt würden. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen in der laufenden Legislaturperiode beschlossen.

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes legen dar, dass auch der sogenannte Bauüberhang zugenommen habe: Es wurden mehr neue Wohnungen genehmigt, als fertiggestellt wurden. 2017 hätten die Behörden für 348.000 Wohnungen Baugenehmigungen erteilt – demnach wurden 63.200 genehmigte Wohnungen nicht gebaut. Insgesamt sei in den vergangenen Jahren mehr als eine halbe Million Wohnungen nicht errichtet worden, trotz Genehmigung. Der Bauüberhang liegt den Angaben des Statistikamtes zufolge auf dem höchsten Stand seit 1999.



Als mögliche Gründe für den Überhang gelten hohe Auflagen beim Wohnungsbau und der zunehmende Mangel an Fachkräften. Auch Spekulationen mit Baugrundstücken spielten eine Rolle, sagte kürzlich Peter Hübner, der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB). Nach brancheninternen Schätzungen wird bei rund einem Drittel aller Bauvorhaben aus finanziellen Gründen abgewartet.