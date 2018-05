US-Präsident Donald Trump hat das Handelsministerium angewiesen, Importzölle auf Autos, LKW und Autoteile zu prüfen. Es müsse geklärt werden, ob die Autoeinfuhren eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA seien, erklärte Trump in Washington. Das WSJ und Reuters berichten unter Berufung auf Insider, Importzölle könnten bis zu 25 Prozent betragen.

Formell ordnete Trump eine Untersuchung nach dem so genannten Kapitel 232 an. Mit dem Schutz der nationalen Sicherheit hatte Trump auch die Schutzzölle auf Stahl und Aluminium begründet, von denen die EU noch bis zum 1. Juni ausgenommen ist. "Schlüsselindustrien wie Autos und Autoteile sind kritisch für die Stärke unserer Nation", erklärte Trump.



Das WSJ berichtete, der Plan für Autoimportzölle befinde sich aber noch in einem frühen Stadium. Zudem wäre es ein zeitaufwendiger Prozess, der eine langwierige Untersuchung des Handelsministeriums erfordern würde.

Zuvor hatte Trump bereits auf Twitter protektionistische Maßnahmen angedeutet. "Auf unsere großartigen amerikanischen Automobilarbeiter warten schon bald große Nachrichten", twitterte der US-Präsident. "Nachdem eure Jobs jahrzehntelang ins Ausland verloren gingen, habt ihr lange genug gewartet!", twitterte der US-Präsident.

Das Vorhaben dürfte auf Widerstand von US-Interessengruppen und ausländischen Handelspartnern stoßen. Für die deutschen und europäischen Autohersteller ist der Export in die USA von großer Bedeutung: Europäische Hersteller fertigten nach Zahlen des Marktforschers Autodata nur rund 30 Prozent ihrer 2017 in den USA verkauften Fahrzeuge in Nordamerika. Dagegen produzieren die japanischen und koreanischen Hersteller 70 Prozent ihrer Autos dort.



Wichtiger Markt für deutsche Automarken

Wie Reuters berichtet, hatte Trump bereits am 11. Mai bei einem Treffen mit Automobilherstellern erklärt, er plane Importzölle von 20 bis 25 Prozent auf einige Fahrzeuge. Insbesondere würden ihn die Importe aus Deutschland stören. Für Volkswagen, Daimler und BMW sind die USA der zweitgrößte Exportmarkt nach China.

Der US-Präsident hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt deutsche Autobauern mit einer Sonder-Steuer von 35 Prozent auf importierte Fahrzeuge gedroht. Als Grund dafür nannte Trump eine angebliche Ungleichbehandlung: Ein US-PKW wird bei der Einfuhr in die EU mit zehn Prozent verzollt, ein EU-Auto in den USA nur mit drei Prozent. Aus Sicht der Bundesregierung sieht das Bild anders aus: Wenn man die in den USA beliebten SUVs und Vans einbezieht, schrumpfe der Abstand auf 4,3 zu 3,1 Prozent.

Der Vorstoß Trumps kommt kurz vor dem Auslaufen der Ausnahme für die EU von den neuen US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erwartet keine weitere Fristverlängerung. Außenminister Heiko Maas sagte nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo, die EU würden sich "in keinster Weise" mit dem Weg abfinden, den die USA eingeschlagen hätten.

Neben den deutschen Konzernen könnten Importzölle auf Autos auch asiatische Hersteller treffen. Die USA haben im vergangenen Jahr nach einer offiziellen Statistik 8,3 Millionen Autos importiert im Wert von 192 Milliarden Dollar. Davon kamen 2,4 Millionen aus Mexiko, 1,8 Millionen aus Kanada, 1,7 Millionen aus Japan und 500.000 aus Deutschland. Im gleichen Zeitraum exportierten die USA knapp zwei Millionen Autos im Wert von 57 Millionen Dollar ins Ausland.