Was genau lässt Donald Trump untersuchen?

Trump lässt prüfen, ob der Import von Autos und Autoteilen die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Mit dem Verweis auf den dehnbaren Begriff der nationalen Sicherheit hatte Trump schon Importzölle auf Stahl und Aluminium begründet. Die EU ist noch bis Ende Mai davon ausgenommen.



Aus Trumps Sicht sind importierte Waren eine Konkurrenz für die einheimische Wirtschaft und damit auch ein Angriff auf die nationale Sicherheit. Laut Handelsministerium wird untersucht, ob die schwächelnde nationale Autoindustrie die gesamte US-Wirtschaft gefährde. Außerdem wird geprüft, wie eine rechtliche Grundlage für Importzölle aussehen könnte. Mit den Zöllen auf deutsche Autos hatte Trump schon kurz nach seiner Amtseinführung gedroht.



Wie stehen die Chancen für Importzölle?

Der US-Administration muss der Nachweis gelingen, dass die Einfuhr von Autos tatsächlich die nationale Sicherheit gefährdet, was sicherlich nicht einfach ist. Ist tatsächlich die Sicherheit der USA gefährdet – oder nicht eben die heimische Wirtschaft? Der Nachweis könnte Monate dauern. Die Prüfung für die Zölle auf Stahl und Aluminium brauchte bereits zehn Monate. Das dürfte nach Auskunft eines ungenannten Regierungsfachmanns diesmal länger dauern, schreibt das Wall Street Journal.

Warum wählt Trump ausgerechnet dieses spezielle Verfahren?

Die Einführung der Zölle wäre eine rein administrative Entscheidung der Regierung und basiert auf einem Gesetz aus dem Jahre 1962. Trump benötigt für die Entscheidung keine Zustimmung des Kongresses. Sofern der Nachweis gelingt, dass die Zölle im Interesse der nationalen Sicherheit sind, müssen die USA auch keine Klagen oder Strafverfahren vor der Welthandelsorganisation (WTO) fürchten.

Warum hat er die Untersuchung gerade jetzt einleiten lassen?

Nach Informationen aus nicht öffentlicher Quelle richtet sich die Entscheidung Trumps einerseits gegen Kanada und Mexiko, um diese während der Gesprächen über die Reform des Freihandelsabkommens (Nafta) zu Konzessionen zu bewegen. Das Abkommen wird derzeit auf Druck des US-Präsidenten mit Mexiko neu verhandelt. Außerdem soll weiter Druck auf asiatische Hersteller und die EU ausgeübt werden. Für Toyota, Nissan, Honda und Hyundai sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt.

Was könnte das Ergebnis der Untersuchung sein?



Die Folgen sind noch unklar. Nach Informationen des Wall Street Journals und der Nachrichtenagentur Reuters zieht die US-Regierung Einfuhrzölle auf ausländische Autos in Höhe von bis zu 25 Prozent in Erwägung. Möglicherweise gewähren die USA allerdings ihren Nafta-Partnern Mexiko und Kanada Ausnahmen, um sie wiederum zu Zugeständnissen zu bewegen.

Wie viel wird in die USA eigentlich importiert?

Die USA haben im Jahr 2017 nach einer offiziellen US-Statistik rund 8,3 Millionen Autos im Wert von 192 Milliarden Dollar importiert. Davon kamen 2,4 Millionen aus Mexiko, 1,8 Millionen aus Kanada, 1,7 Millionen aus Japan – und 500.000 aus Deutschland. US-Konzerne exportieren selbst auch: 2017 knapp zwei Millionen Autos im Wert von 57 Millionen Dollar.

Wie sind die Märkte miteinander verknüpft?



Für Volkswagen, Daimler und BMW sind die USA der zweitgrößte Exportmarkt nach China, allerdings geht die Bedeutung zurück. Während der Export deutscher Konzerne in die USA 2017 auf etwa 500.000 Fahrzeuge sank, stieg die Zahl der in den USA von deutschen Konzernen hergestellten Autos – zuletzt auf mehr als 800.000 Fahrzeuge im Jahr 2017.

Die deutsche Autobranche ist also ein wichtiger Arbeitgeber in den USA. Aber: Etwa 60 Prozent dieser in den USA gebauten Autos gehen in den Export, verlassen also die USA wieder. Deutsche Unternehmen sind also am Export aus den USA beteiligt, den Trump so dringend braucht.



Das deutsche Automobildreieck im Südosten der USA

Trump hat Recht, wenn er beklagt, dass US-Autokonzerne für den Export nach Europa hohe Zölle zahlen müssten. Umgekehrt ist das nicht in dem Maß der Fall. Allerdings haben die USA den Zöllen in den Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation zugestimmt. Wollen sie diese reduzieren, wäre die WTO das richtige Gremium dafür. Zudem erheben die USA auf Textilien und Kleidung wiederum sehr hohe Importzölle zum Schutz der heimischen Industrie.