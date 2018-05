Als US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Atomabkommen ankündigte, drohte er dem Iran zugleich "die schärfsten Wirtschaftssanktionen" an. Konkret heißt das wohl: Ausländische Firmen, die Geschäfte im Iran tätigen, müssen fürchten, in Zukunft wieder von den USA dafür bestraft zu werden. Ebenso wie internationale Banken, die es wagen, trotz der US-Sanktionen über die Zentralbank in Teheran Öl zu kaufen.

Was bedeutet das für den Iran? Wie sehr werden die Sanktionen das Land wirtschaftlich schwächen? Werden sie es in eine Rezession stürzen, so wie in den Jahren vor dem Atomdeal? Um diese Fragen zu beantworten, hilft es zu schauen, wie sich die iranische Wirtschaft in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat.

Das Atomabkommen mit dem Iran Trump und der Iran-Deal Das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen zwischen dem Iran einerseits sowie den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland andererseits soll die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreuen. Das Regime in Teheran verpflichtet sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben.



US-Präsident Donald Trump behauptet, Teheran würde den "Geist" des Abkommens nicht erfüllen. Sowohl den anhaltenden Ausbau des iranischen Raketenprogramms als auch die militärische Beteiligung des Iran an den Konflikten im Irak, Syrien und Jemen sieht die US-Regierung als Verstoß gegen das Abkommen. Der US-Kongress verhängte daher unter Trump wiederholt neue Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm sowie wegen der Verletzung von Menschenrechten. Ob das Abkommen auch politisch interpretiert werden kann, bezweifeln Experten. Die übrigen Vertragsstaaten wollen am Abkommen festhalten und es gegebenenfalls verbessern. Sanktionen Das Abkommen erlaubt dem Iran die zivile Nutzung der Atomtechnologie, zugleich wird aber die Entwicklung von Atomwaffen verhindert. Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen bestätigt hatte, hoben die EU, die USA und die UN im Januar 2016 ihre zuvor verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress feststellen, ob der Iran die Auflagen des Atomabkommens erfüllt. Die Trump-Regierung hat dies bereits zweimal getan, verweigerte jedoch beim dritten Mal die Zusage. Ein UN-Waffenembargo gegen den Iran bleibt dagegen bis 2020 in Kraft, und auch die US-Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm bleiben bis 2023 bestehen. Inspektionen Die IAEA überwacht beispiellos streng alle Atomanlagen des Landes. Anfang Mai teilte die Behörde einmal mehr mit, dass es seit 2009 keine glaubwürdigen Hinweise mehr darauf gebe, dass der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite. Der Iran hat sich laut Abkommen verpflichtet, sein nukleares Anreicherungsprogramm bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen. Die Inspekteure erhalten Zugang zum Uranbergbau sowie zu nuklearen Anlagen. Sie dürfen verdächtige Anlagen inspizieren, um mögliche verdeckte Aktivitäten zu überprüfen. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Urananreicherung nötigen Zentrifugen von 19.000 auf 6.000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12.000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert. Ab dem Jahr 2025 dürfen die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung aber wieder gelockert werden. Die US-Regierung und Frankreich kritisieren das.



Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind maximal 130 Tonnen erlaubt. Diesen Wert hatte der Iran zweimal ganz knapp überschritten, sich nach Ermahnung der IAEA aber sofort wieder an das Limit gehalten.



Im Juli 2015 unterzeichneten die UN-Vetomächte, Deutschland und der Iran in Wien das Atomabkommen. Der Iran verpflichtete sich, Nuklearenergie nur zu zivilen Zwecken zu nutzen, nicht aber militärisch. Im Gegenzug sollten die Wirtschaftssanktionen des Westens schrittweise aufgehoben werden. Anfang 2016 bestätigte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), dass der Iran seinen Teil des Abkommens erfüllt habe – die wirtschaftlichen Sanktionen wurden ausgesetzt.



Doch der ersehnte Boom der iranischen Wirtschaft blieb aus. "Die hohen Erwartungen haben sich nicht materialisiert", sagt Michael Tockuss, Geschäftsführer der Deutsch-Iranischen Handelskammer.



Der Anfangsschwung verebbte

Die iranische Regierung hatte sich jährliche Wachstumsraten von acht Prozent zum Ziel gesetzt. Im ersten Jahr nach der Unterzeichnung des Atomabkommens übertraf das Land die Marke zwar bei Weitem, die Wirtschaft wuchs um beeindruckende 12,5 Prozent. Doch schon im darauffolgenden Jahr betrug die Wachstumsrate nur noch vier Prozent. Ebenso hoch liegt die bisherige Prognose für das laufende Jahr – also ohne Berücksichtigung der US-Sanktionen.



Warum hat der Iran es nicht geschafft, den Anfangsschwung besser zu nutzen? Ein Grund ist: Anfangs wuchs die iranische Wirtschaft vor allem, weil das Land wieder mehr Öl exportieren konnte. Aus dem Jahresbericht der Opec geht hervor, dass der Iran 2016 fast zwei Millionen Barrel Rohöl pro Tag ins Ausland verkaufte, 80 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Doch zugleich stagnierte die industrielle Produktion, und die erwarteten Investitionen aus dem Ausland blieben aus. Bereinigt man die Wachstumsrate um den Anteil der Ölexporte, sieht man, dass die anderen Sektoren der iranischen Wirtschaft im scheinbaren Boomjahr 2016 gerade einmal zwischen drei und sechs Prozent wuchsen.



Warum war das so? Hinter der Zurückhaltung der Investoren steckte unter anderem die Volatilität des Rials. Der Wechselkurs der iranischen Währung schwankt stark. Verträge in ihr zu schließen, schien vielen zu riskant. Hinzu kamen bürokratische Hürden und mangelnde Infrastruktur.

Kein Geld für Investitionen

Der wichtigste Grund für das schwache Wachstum liegt aber im Finanzsektor: Obwohl die Sanktionen Anfang 2016 aufgehoben worden waren, schreckten viele Banken auch danach noch vor Geschäften mit iranischen Partnern zurück. "Das grundlegende Problem war, dass es bei den Sanktionsregimen keine Kongruenz gab", sagt Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) – denn auch als das Atomabkommen schon längst unterzeichnet war, durften amerikanische Banken kein iranisches Öl kaufen. Europäische Banken hingegen schon.

Zuvor waren auch internationale Banken sanktioniert worden, die einen Sitz in den USA hatten oder Geschäfte mit dem Iran in US-Dollar finanzierten. Die USA hatten das Ziel, den Iran vom internationalen Finanzmarkt abzukoppeln. "Jede Bank, die Ölgeschäfte im Iran finanzierte und auch ein Dollarkonto hatte, machte sich angreifbar. Sie hingen quasi am ausgestreckten Arm der Amerikaner", sagt Treier. Zwar galt das nach der Unterzeichnung des Atomdeals nicht mehr – doch viele Banken zögerten auch danach, Geschäfte mit dem Iran zu finanzieren, weil sie eine Rückkehr der Sanktionen fürchteten. Donald Trump hat ihre Sorgen nun bestätigt.



Dem Iran fehlte also schlicht das Geld für Investitionen. Deshalb fiel das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren so bescheiden aus.